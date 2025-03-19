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ВККС внесе до ВРП подання про звільнення двох суддів

17:45, 19 березня 2025
Комісія розглянула питання про припинення проведення кваліфікаційного оцінювання судді на відповідність займаній посаді.
ВККС внесе до ВРП подання про звільнення двох суддів
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У середу, 19 березня, Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі розглянула питання про встановлення факту відмови двох суддів від проходження кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді та про припинення проведення кваліфікаційного оцінювання судді на відповідність займаній посаді.

За результатами засідання Комісією ухвалено такі рішення:

Стулень Наталія Олексіївна - Краснолиманський міський суд Донецької області - встановити факт відмови судді від проходження кваліфікаційного оцінювання. Внести подання до Вищої ради правосуддя про звільнення судді із займаної посади

Молібога Геннадій Вікторович - Дружківський міський суд Донецької області - встановити факт відмови судді від проходження кваліфікаційного оцінювання. Внести подання до Вищої ради правосуддя про звільнення судді із займаної посади

Максюта Жанна Іванівна - Апеляційний суд Дніпропетровської області - припинено кваліфікаційне оцінювання.

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суддя ВККС

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