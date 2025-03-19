ВККС внесет в ВСП представление об увольнении двух судей

Комиссия рассмотрела вопрос о прекращении проведения квалификационной оценки судьи на соответствие занимаемой должности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 19 марта, Высшая квалификационная комиссия судей Украины в пленарном составе рассмотрела вопрос об установлении факта отказа двух судей от прохождения квалификационной оценки на соответствие занимаемой должности и о прекращении проведения квалификационной оценки судьи.

По итогам заседания Комиссией приняты следующие решения:

Стулень Наталья Алексеевна – Краснолиманский городской суд Донецкой области – установить факт отказа судьи от прохождения квалификационной оценки. Внести представление в Высший совет правосудия об увольнении судьи с занимаемой должности.

Молибога Геннадий Викторович – Дружковский городской суд Донецкой области – установить факт отказа судьи от прохождения квалификационной оценки. Внести представление в Высший совет правосудия об увольнении судьи с занимаемой должности.

Максюта Жанна Ивановна – Апелляционный суд Днепропетровской области – прекращено квалификационное оценивание.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.