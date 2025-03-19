Перед судом предстанет экс-чиновник Укрэнерго, подозреваемый в коррупции при закупке бронежилетов

В суд направлено дело по миллионным злоупотреблениям на бронежилетах.

Иллюстративное фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Перед судом предстанут бывший чиновник «Укренерго» и его пособник. Их обвиняют в закупке бронежилетов по завышенной цене. Об этом сообщают САП и НАБУ.

Как установило следствие, в течение марта – апреля 2022 года начальник Департамента безопасности ПрАО «НЭК «Укренерго», который отвечал за проверку поставщиков и выбор наиболее экономически выгодных предложений, обеспечил приобретение бронежилетов у заранее определенной компании по цене, вдвое превышающей рыночную.

Кроме того, этот поставщик не имел необходимых разрешительных документов и лицензий и никогда не занимался производством подобной продукции.

Обязанности пособника заключались в коммуникации с представителями энергетической компании и других ведомств. Кроме того, он непосредственно занимался реализацией средств индивидуальной защиты.

В результате сделки государству нанесен ущерб на сумму более 10,2 млн грн.

В июне 2024 года НАБУ и САП совместно с СБУ сообщили бывшему чиновнику «Укренерго» о подозрении. Его пособнику сообщили о подозрении 19 августа 2024 года. В САП отметили, что поскольку пособник скрывается от органов досудебного расследования, в отношении него проводилось специальное досудебное расследование.

В сентябре 2024 года расследование было завершено.

Квалификация действий обвиняемых: ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины.