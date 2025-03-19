Перед судом предстанет экс-чиновник Укрэнерго, подозреваемый в коррупции при закупке бронежилетов

Перед судом предстанут бывший чиновник «Укренерго» и его пособник. Их обвиняют в закупке бронежилетов по завышенной цене. Об этом сообщают САП и НАБУ.
Как установило следствие, в течение марта – апреля 2022 года начальник Департамента безопасности ПрАО «НЭК «Укренерго», который отвечал за проверку поставщиков и выбор наиболее экономически выгодных предложений, обеспечил приобретение бронежилетов у заранее определенной компании по цене, вдвое превышающей рыночную.
Кроме того, этот поставщик не имел необходимых разрешительных документов и лицензий и никогда не занимался производством подобной продукции.
Обязанности пособника заключались в коммуникации с представителями энергетической компании и других ведомств. Кроме того, он непосредственно занимался реализацией средств индивидуальной защиты.
В результате сделки государству нанесен ущерб на сумму более 10,2 млн грн.
В июне 2024 года НАБУ и САП совместно с СБУ сообщили бывшему чиновнику «Укренерго» о подозрении. Его пособнику сообщили о подозрении 19 августа 2024 года. В САП отметили, что поскольку пособник скрывается от органов досудебного расследования, в отношении него проводилось специальное досудебное расследование.
В сентябре 2024 года расследование было завершено.
Квалификация действий обвиняемых: ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.