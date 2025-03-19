Виктория, Максим, Рагнар и Ляля — названы самые распространенные и редкие имена в 2024 году

Опубликованы редкие и популярные детские имена по областям Украины в 2024 году.

Фото: Getty Images

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Министерство юстиции Украины назвало самые распространенные и редко используемые имена в 2024 году.

Отмечается, что каждый регион имеет свои уникальные имена, что придает всем уголкам страны неповторимый колорит.

Например, на западе Украины чаще встречаются такие имена, как Виктория и Артем, тогда как на востоке — Катерина и Дмитрий. Север Украины выделяется популярностью имен Анна и Максим, а на юге чаще можно встретить Марию и Владислава.

Кроме популярных, каждая область Украины отличается редкими именами. Среди которых: Ляля, Рагнар, Арета, Авигея, Кадар, Николь, Рахиль и другие.

В ведомстве отмечают, что из-за временной оккупации части Донецкой области и отсутствия доступа к Луганской области в результате вооруженной агрессии РФ, данные по этим регионам пока являются неполными.

Приведенные примеры охватывают статистику за 2024 год и являются лишь частью разнообразия имен страны.

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