Киевстар приобрел 97% корпоративных прав Uklon за $155,2 млн

Киевстар стал владельцем 97% Uklon, усиливая свою цифровую стратегию.

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Оператор мобильной связи Киевстар заключил соглашение о приобретении 97% корпоративных прав продуктовой IT-компании Uklon, которая разрабатывает онлайн-платформу и мобильное приложение для заказа авто. Uklon также предоставляет услуги по доставке и имеет представительства в Украине и Узбекистане. Об этом сообщили в Киевстар.

После подписания соглашения, компании будут оставаться отдельными бизнесами, а команда Uklon во главе с CEO Сергеем Гришковым продолжит работать над развитием продуктов и сервисов в своих рынках. Закрытие сделки ожидается в апреле 2025 года, после выполнения стандартных условий. Стоимость сделки составила $155,2 млн, как сообщил VEON.

Эта инвестиция станет важным шагом для Киевстар в развитии цифровой экосистемы и масштабировании бизнеса, а также в выполнении инвестиционных обязательств VEON на сумму $1 млрд до 2027 года.

Для Uklon соглашение открывает новые возможности для стратегических инвестиций в цифровые сервисы, создание рабочих мест и выход на новые рынки при поддержке глобального цифрового оператора VEON. На сегодня Uklon работает в 27 городах Украины, а также в Буковеле, объединяя более 100 тысяч активных водителей-партнеров.

«Киевстар последовательно трансформируется из оператора электронных коммуникаций в полноценную цифровую экосистему, которая охватывает ключевые сферы жизни украинцев. Наша стратегия предусматривает не просто предоставление связи, а создание комплексной цифровой среды, где электронные коммуникации являются базовой платформой для осуществления инновационных сервисов. Uklon - один из ведущих игроков в своей сфере, абсолютный «лавмарк» для украинцев и технологический визионер на рынке заказа авто онлайн в Украине. Это невероятная компания с правильной корпоративной культурой и ценностями», - отметил Александр Комаров, CEO Киевстар.

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