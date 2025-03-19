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Київстар придбав 97% корпоративних прав Uklon за $155,2 млн

17:26, 19 березня 2025
Київстар став власником 97% Uklon, посилюючи свою цифрову стратегію.
Київстар придбав 97% корпоративних прав Uklon за $155,2 млн
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Оператор мобільного зв’язку Київстар уклав угоду про придбання 97% корпоративних прав продуктової IT-компанії Uklon, яка розробляє онлайн-платформу та мобільний додаток для замовлення авто. Uklon також надає послуги з доставки та має представництва в Україні та Узбекистані. Про це повідомили в Київстар.

Після підписання угоди, компанії залишатимуться окремими бізнесами, а команда Uklon на чолі з CEO Сергієм Гришковим продовжить працювати над розвитком продуктів та сервісів у своїх ринках. Закриття угоди очікується в квітні 2025 року, після виконання стандартних умов. Вартість угоди склала $155,2 млн, як повідомив VEON.

Ця інвестиція стане важливим кроком для Київстар в розвитку цифрової екосистеми та масштабуванні бізнесу, а також у виконанні інвестиційних зобов’язань VEON на суму $1 млрд до 2027 року.

Для Uklon угода відкриває нові можливості для стратегічних інвестицій у цифрові сервіси, створення робочих місць та вихід на нові ринки за підтримки глобального цифрового оператора VEON. На сьогодні Uklon працює в 27 містах України, а також в Буковелі, об’єднуючи понад 100 тисяч активних водіїв-партнерів.

«Київстар послідовно трансформується з оператора електронних комунікацій в повноцінну цифрову екосистему, яка охоплює ключові сфери життя українців. Наша стратегія передбачає не просто надання зв’язку, а створення комплексного цифрового середовища, де електронні комунікації є базовою платформою для здійснення інноваційних сервісів. Uklon — один із провідних гравців у своїй сфері, абсолютний «лавмарк» для українців та технологічний візіонер на ринку замовлення авто онлайн в Україні. Це неймовірна компанія з правильною корпоративною культурою та цінностями», — зазначив Олександр Комаров, CEO Київстар.

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