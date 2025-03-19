ВККС затвердила переможцями конкурсу до ВАКС двох суддів – Тетяну Литвинко і Олену Чернову

До рейтингу та списку переможців на крісла суддів ВАКС увійшли двоє суддів.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів 19 березня затвердила рейтинг кандидатів на зайняття вакантних посад суддів у Вищому антикорупційному суді і список переможців конкурсу. До нього увійшли двоє суддів – Тетяна Литвинко та Олена Чернова.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 17 лютого ВККС оприлюднила результати спеціальних спільних засідань ВККС та Громадської ради міжнародних експертів, під час яких відбулися співбесіди з 7 претендентами на посади суддів першої інстанції Вищого антикорупційного суду.

За підсумками спеціальних спільних засідань такими, що відповідають посаді судді ВАКС, були визнані дві претендентки:

Литвинко Тетяна Володимирівна – суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області

Чернова Олена Вікторівна – суддя Золочівського райсуду Харківської області (відряджена до Ірпінського міського суду Київської області)

Тепер кандидатів чекає розгляд Вищою радою правосуддя.

Разом з тим, такими, що не відповідають посаді судді ВАКС було визнано 5 кандидатів.

Як писала «Судово-юридична газета», таким чином, конкурс на посади суддів першої інстанції ВАКС виявився достатньо своєрідним, адже у фіналі конкурсу на 15 вакантних посад суддів ВАКС було лише 7 претендентів, з яких успішно етап спільних засідань подолали лише дві кандидатки.

Нагадаємо, що конкурс на 15 вакантних посад суддів ВАКС та 10 вакантних посад суддів АП ВАКС Комісія оголосила 23 листопада 2023 року.

Всього до участі у конкурсних процедурах було допущено 100 кандидатів на посади суддів ВАКС та 61 кандидат на посади суддів АП ВАКС.

Найбільш проблемними для кандидатів стали тестування на когнітивні здібності та виконання практичного завдання.

Прохідний бал за етап виконання практичного завдання під час конкурсу до першої інстанції ВАКС змогли набрати лише 7 претендентів на п'ятнадцять посад суддів першої інстанції ВАКС з 25.

При цьому, набрати прохідний бал (108,75 бали) за етап виконання практичного завдання та подолати бар’єр у 75% від максимально можливого балу не зміг жоден з 19 претендентів на посади суддів АП ВАКС.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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