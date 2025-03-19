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Росія нарощує сили на Сумщині для оточення ЗСУ

17:44, 19 березня 2025
Ворог активізував штурмові групи на кордоні Сумщини для перерізання логістичних шляхів.
Росія нарощує сили на Сумщині для оточення ЗСУ
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Російські військові нарощують зусилля для закріплення позицій у районах сіл Новеньке та Журавка Сумської області з метою оточення українських Сил оборони та перерізання логістичних шляхів на Курському напрямку. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«Протяжність кордону в межах Сумської області на кордоні з Росією — майже 530 км. І найбільше громадян цікавить ситуація по напрямку двох населених пунктів, це — Новеньке та Журавка. Авжеж, за останній період ворог намагається там зробити певні дії для того, щоб розширити зону активних бойових дій вже по території України. І для цього він використовує малі штурмові групи, які намагаються зайти на нашу територію. Скоріш за все, ворог тим самим хоче добитися спроби оточити Сили оборони України, які знаходяться в Курській області, бо фактично напрямок цих населених пунктів — це край тієї території в межах Курщини, де знаходяться українські військові й ведуть свою операцію. Або ж таким чином (ворог прагне - ред.) перерізати логістичні шляхи», — зазначив Демченко.

Попри це, за словами речника, на Сумщині наразі немає значного угруповання російських військ, і ворог діє лише невеликими штурмовими групами до п'яти осіб.

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росія ЗСУ Суми війна Державна прикордонна служба

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