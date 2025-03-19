Россия наращивает силы на Сумщине для окружения ВСУ

Враг активизировал штурмовые группы на границе Сумщины для перерезания логистических путей.

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Российские военные наращивают усилия для закрепления позиций в районах сел Новенькое и Журавка Сумской области с целью окружения украинских Сил обороны и перерезания логистических путей на Курском направлении. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«Протяженность границы в пределах Сумской области на границе с Россией - почти 530 км. И больше всего граждан интересует ситуация по направлению двух населенных пунктов, это - Новенькое и Журавка. Конечно, за последний период враг пытается там сделать определенные действия для того, чтобы расширить зону активных боевых действий уже по территории Украины. И для этого он использует малые штурмовые группы, которые пытаются зайти на нашу территорию. Скорее всего, враг тем самым хочет добиться попытки окружить Силы обороны Украины, которые находятся в Курской области, потому что фактически направление этих населенных пунктов - это край той территории в пределах Курщины, где находятся украинские военные и ведут свою операцию. Или же таким образом (враг стремится - ред.) перерезать логистические пути», - отметил Демченко.

Несмотря на это, по словам спикера, на Сумщине пока нет значительной группировки российских войск, и враг действует только небольшими штурмовыми группами до пяти человек.

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