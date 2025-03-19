Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали телефонный разговор — Белый дом

Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудят детали следующих шагов.

Фото: AFP

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 19 марта будет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Заместитель главы администрации Белого дома Дэн Скавино сообщил, что Дональд Трамп прямо в эти минуты проводит телефонный разговор с Владимиром Зеленским прямо из Овального кабинета. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

Ранее Зеленский заявлял, что ожидает обсуждения деталей следующих шагов, а также ожидает услышать от Трампа детали телефонного разговора с Путиным, который состоялся накануне.

«Мы сегодня с ним будем обсуждать детали, я думаю детали следующих шагов. У нас в Джидде действительно была очень хорошая встреча наших команд, и я считаю, что все правильно шло, если бы не Россия, которая всегда недовольна, когда что-то идет правильно.

Тому ми з ним проговоримо деталі наступних кроків і я думаю, що почую від нього деталі його розмови з Путіним», – сказал Президент Украины.

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