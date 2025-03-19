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Конституционный Суд Украины завершает подготовку Правил профессиональной этики судей КСУ

16:43, 19 марта 2025
19 марта проект Правил профессиональной этики судей КСУ передан судьям Суда для обсуждения, рассмотрения и утверждения на заседании Суда.
Конституционный Суд Украины завершает подготовку Правил профессиональной этики судей КСУ
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Конституционный Суд Украины сообщил, что завершает подготовку Правил профессиональной этики судей Конституционного Суда Украины. Об этом проинформировали на официальном сайте КСУ.

В Суде подчеркивают, что укрепление доверия украинского общества к Конституционному Суду Украины, как и в других демократических государствах, требует установления этических стандартов для его судей.

«В Конституционном Суде Украины продолжается работа над проектом Правил профессиональной этики судей Конституционного Суда Украины, разработанным Секретариатом и Постоянной комиссией по вопросам регламента и этики Суда. 19 марта 2025 года, по поручению исполняющего обязанности Председателя Конституционного Суда Украины Василия Лемака, данный проект передан судьям Суда для обсуждения, рассмотрения и утверждения на заседании Суда», — говорится в сообщении.

В КСУ добавляют, что финальная стадия обсуждения этого документа учитывает идеи, высказанные в ходе экспертной дискуссии «Этические правила для судей Конституционного Суда Украины: потребности общественного доверия», организованной и проведенной 25 февраля 2025 года Конституционным Судом Украины совместно с Проектом «Поддержка развития конституционной юстиции в Украине» и совместной программой Европейского Союза и Совета Европы «Партнерство ради добропорядочного управления».

Ранее судья КСУ Галина Юровская отмечала, що этическое поведение судей должно обеспечивать объективность и беспристрастность их деятельности.

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КСУ

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