Конституційний Суд України завершує підготовку Правил професійної етики суддів КСУ

19 березня проект Правил професійної етики суддів КСУ передано суддям Суду для обговорення, розгляду та ухвалення на засіданні Суду.

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Конституційний Суд України повідомив, що завершує підготовку Правил професійної етики суддів Конституційного Суду України. Про це поінформували на офіційному сайті КСУ.

У Суді підкреслюють, що зміцнення довіри українського суспільства до Конституційного Суду України, як і в інших демократичних державах, потребує установлення етичних стандартів для його суддів.

«У Конституційному Суді України триває робота над проектом Правил професійної етики суддів Конституційного Суду України, напрацьованим Секретаріатом та Постійною комісією з питань регламенту та етики Суду. 19 березня 2025 року за дорученням виконувача обов’язків Голови Конституційного Суду України Василя Лемака вказаний проект передано суддям Суду для обговорення, розгляду та ухвалення на засіданні Суду», - сказано у повідомленні.

У КСУ додають, що фінальна стадія обговорення цього документу враховує ідеї, висловлені в ході експертної дискусії «Етичні правила для суддів Конституційного Суду України: потреби суспільної довіри», організованої та проведеної 25 лютого 2025 року Конституційним Судом України разом із Проєктом «Підтримка розвитку конституційної юстиції в Україні» та спільною програмою Європейського Союзу і Ради Європи «Партнерство заради добропорядного врядування».

Раніше суддя КСУ Галина Юровська зазначала, що етична поведінка суддів має забезпечувати об’єктивність і неупередженість їх діяльності.

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