МОЗ винесло на обговорення проєкт постанови щодо обігу наркотичних засобів та конопель

В Україні планують врегулювати обіг конопель для досліджень.

Фото: ukrinform

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство охорони здоров’я України опублікувало для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів, що регулює обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також використання конопель у навчальних та наукових цілях.

У МОЗ пояснили, що нові правила дадуть змогу науковцям досліджувати коноплі та їхній вплив на організм людини, а також забезпечать суворий внутрішній контроль, аби запобігти незаконному розповсюдженню.

Проєкт документа розроблено для виконання закону про медичний канабіс, ухваленого у грудні 2023 року. Він передбачає регулювання діяльності, пов’язаної з використанням наркотичних речовин у наукових, освітніх і медичних цілях, а також сприятиме розвитку медицини, психофармакології та міжнародної наукової співпраці.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що в Україні запрацювала електронна система «єКоноплі» та реєстр промислових конопель, що спрощує доступ аграріїв до державних програм та відкриває нові можливості для галузі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.