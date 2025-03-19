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У конкурсі на 58 вакантних посад суддів апеляційних господарських судів залишається 83 кандидати

16:23, 19 березня 2025
ВККС завершила перевірку практичних завдань претендентів на посади суддів господарської спеціалізації.
У конкурсі на 58 вакантних посад суддів апеляційних господарських судів залишається 83 кандидати
Джерело фото: ВККС
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 19 березня 2025 року затвердила результати практичних завдань, яке 98 кандидатів на 58 вакантних посад суддів апеляційних господарських судів виконали 26-27 лютого.

За інформацією ВККС, прохідний бал у 112,5 балів набрали 83 кандидати з 98 претендентів, що з’явилися на іспит, тобто 84,7%.

Відповідно, невдало виконали практичне завдання 15 кандидатів, тобто 15,3%.

Декодовані результати практичного завдання будуть оприлюднені дещо пізніше.  

В цілому, результати практичного завдання у претендентів на посади суддів апеляційних судів господарської спеціалізації виявилися значно кращими, ніж у кандидатів на посади суддів апеляційних судів адміністративної спеціалізації. Практичне завдання з адміністративної спеціалізації, нагадаємо, вдало виконали 63,8% кандидатів.

За даними «Судово-юридичної газети, перевірку практичних завдань суддів господарської спеціалізації здійснювала колегія у складі:

Михайло Богоніс

Надія Кобецька

Галина Шевчук

Як повідомив під час засідання Комісії член ВККС Михайло Богоніс, значних розбіжностей у балах, виставлених членами колегії з перевірки практичних завдань господарської спеціалізації, виявлено не було.

Відповідно ВККС допустила 83 кандидата до наступного етапу конкурсу – «дослідження досьє та проведення співбесід».

Співбесіди з претендентами на посади суддів апеляційних господарських судів буде проводити Друга палата ВККС.

Нагадаємо, що 12 березня ВККС повідомила, що після кваліфікаційного іспиту участь у конкурсі продовжують 67 кандидатів на 67 вакантних посад суддів апеляційних адміністративних судів.

Автор В’ячеслав Хрипун

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суддя ВККС

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