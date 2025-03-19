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В Україну екстрадували забудовника Войцеховського, який ошукав інвесторів 42 новобудов у Києві

16:25, 19 березня 2025
Суд обрав йому запобіжний Анатолію Войцеховському – арешт із можливістю застави у 20 млн гривень.
В Україну екстрадували забудовника Войцеховського, який ошукав інвесторів 42 новобудов у Києві
Фото: Офіс Генпрокурора
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До України екстрадували скандального забудовника, якого звинувачують у масштабному шахрайстві з житловою нерухомістю в Києві. За даними ЗМІ, йдеться про Анатолія Войцеховського, якого раніше оголосили в міжнародний розшук.

Поліція розслідувала десятки кримінальних справ, пов’язаних із діяльністю забудовника. Його двічі затримували, але він виходив під заставу та зрештою втік за кордон. Войцеховського розшукали в Іспанії, де його затримали та передали українським правоохоронцям. Наразі він перебуває в СІЗО, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в 20 мільйонів гривень. Про це повідомили Нацполіція та Офіс Генпрокурора.

Фірми, пов’язані із забудовником, зводили житлові комплекси на самовільно зайнятих ділянках без необхідної дозвільної документації, пропонуючи квартири за цінами на 30-40% нижче ринкових. Однак більшість будинків так і не були добудовані, а ті, що ввели в експлуатацію, мають юридичні проблеми. Ошукані інвестори досі не можуть оформити право власності на житло та користуються комунальними послугами за тимчасовими схемами, що спричиняє перебої з електропостачанням і водою. У деяких будинках мешканці змушені опалювати квартири дровами.

Раніше Войцеховському оголошували підозри за створення організованої злочинної групи, самовільне захоплення землі, привласнення коштів інвесторів, підробку документів та ухилення від сплати податків. Його майно на 200 мільйонів гривень арештоване, а до суду передано 12 обвинувальних актів.

За скоєні злочини йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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