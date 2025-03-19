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В Украину экстрадировали застройщика Войцеховского, который обманул инвесторов 42 новостроек в Киеве

16:25, 19 марта 2025
Суд избрал ему меру пресечения Анатолию Войцеховскому - арест с возможностью залога в 20 млн гривен.
В Украину экстрадировали застройщика Войцеховского, который обманул инвесторов 42 новостроек в Киеве
Фото: Офис Генпрокурора
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В Украину экстрадировали скандального застройщика, которого обвиняют в масштабном мошенничестве с жилой недвижимостью в Киеве. По данным СМИ, речь идет об Анатолии Войцеховском, которого ранее объявили в международный розыск.

Полиция расследовала десятки уголовных дел, связанных с деятельностью застройщика. Его дважды задерживали, но он выходил под залог и в конце концов сбежал за границу. Войцеховского разыскали в Испании, где его задержали и передали украинским правоохранителям. Сейчас он находится в СИЗО, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 20 миллионов гривен. Об этом сообщили Нацполиция и Офис Генпрокурора.

Фирмы, связанные с застройщиком, возводили жилые комплексы на самовольно занятых участках без необходимой разрешительной документации, предлагая квартиры по ценам на 30-40% ниже рыночных. Однако большинство домов так и не были достроены, а те, что ввели в эксплуатацию, имеют юридические проблемы. Обманутые инвесторы до сих пор не могут оформить право собственности на жилье и пользуются коммунальными услугами по временным схемам, что вызывает перебои с электроснабжением и водой. В некоторых домах жители вынуждены отапливать квартиры дровами.

Ранее Войцеховскому объявляли подозрения за создание организованной преступной группы, самовольный захват земли, присвоение средств инвесторов, подделку документов и уклонение от уплаты налогов. Его имущество на 200 миллионов гривен арестовано, а в суд передано 12 обвинительных актов.

За совершенные преступления ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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