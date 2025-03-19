Судьям смогут установить доплату до 42 тысяч грн – комитет рекомендовал принять законопроект

Судья первой инстанции, работающий на территории активных боевых действий, если в его суде превышен средний показатель рассмотрения дел, сможет получить до 42 040 грн доплаты. Соответствующий законопроект 12244-1 о выплате судье местного суда специальной доплаты Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики 19 марта рекомендовал принять сразу в первом чтении и в целом.
Целью законопроекта является обеспечение выплаты судье местного суда специальной доплаты, предусмотренной статьей 41 Закона о Государственном бюджете на 2025 год, а также других специальных доплат, связанных с чрезмерной нагрузкой и осуществлением правосудия на территориях активных боевых действий или территориях возможных боевых действий, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных.
Для этого предлагается дополнить заключительные положения Закона «О судоустройстве и статусе судей» новыми пунктами 63-66, которыми, в частности, установить, что в 2025 году:
Кроме того, законопроектом 12244-1 предусматривается, что указанные специальные доплаты являются временными, не считаются составными частями судейского вознаграждения, не применяются для целей перерасчета ранее назначенного ежемесячного пожизненного денежного содержания и не влияют на него.
Изначально законопроектом 12244-1 предусматривалось, что он вступает в силу с 1 января 2025 года, но, учитывая, что сейчас уже март, комитет решил уточнить, что новый закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме абзацев третьего и четвертого раздела I, которые вводятся в действие через 30 дней со дня вступления в силу этого Закона. Совету судей Украины, Высшему совету правосудия и Государственной судебной администрации будет рекомендовано в течение 30 дней со дня вступления в силу этого Закона осуществить меры, связанные с утверждением перечня местных судов, в которых количество дней, необходимых для рассмотрения дел и материалов, поступивших в предыдущем отчетном квартале, превышает средний показатель по Украине.
Автор: Наталя Мамченко
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