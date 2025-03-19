Судьям смогут установить доплату до 42 тысяч грн – комитет рекомендовал принять законопроект

Комитет рекомендовал Верховной Раде принять в целом законопроект, который предусматривает специальные доплаты судьям местных судов.

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Судья первой инстанции, работающий на территории активных боевых действий, если в его суде превышен средний показатель рассмотрения дел, сможет получить до 42 040 грн доплаты. Соответствующий законопроект 12244-1 о выплате судье местного суда специальной доплаты Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики 19 марта рекомендовал принять сразу в первом чтении и в целом.

Целью законопроекта является обеспечение выплаты судье местного суда специальной доплаты, предусмотренной статьей 41 Закона о Государственном бюджете на 2025 год, а также других специальных доплат, связанных с чрезмерной нагрузкой и осуществлением правосудия на территориях активных боевых действий или территориях возможных боевых действий, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных.

Для этого предлагается дополнить заключительные положения Закона «О судоустройстве и статусе судей» новыми пунктами 63-66, которыми, в частности, установить, что в 2025 году:

всем судьям местных судов ежемесячно выплачивается специальная доплата в размере 5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи – то есть 10 510 грн (для судей действует уменьшенный ПМ в размере 2102 грн – прим. ред.);

ежемесячно выплачивается специальная доплата в размере 5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи – то есть 10 510 грн (для судей действует уменьшенный ПМ в размере 2102 грн – прим. ред.); судье местного суда ежемесячно выплачивается специальная доплата в размере 5 прожиточных минимумов (то есть 10 510 грн), если такой судья осуществляет правосудие в местном суде, в котором среднее количество дней, необходимых для рассмотрения дел и материалов, поступивших в предыдущем отчетном квартале, превышает средний показатель по Украине, определенный Государственной судебной администрацией;

судье ежемесячно выплачивается специальная доплата в размере 10 прожиточных минимумов (то есть 21 020 грн) – если такой судья осуществляет правосудие в суде, расположенном на территориях активных боевых действий , для которых не определена дата завершения боевых действий, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных;

, для которых не определена дата завершения боевых действий, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных; судье ежемесячно выплачивается специальная доплата в размере 5 прожиточных минимумов (то есть 10 510 грн) – если такой судья осуществляет правосудие в суде, расположенном на территориях возможных боевых действий, для которых не определена дата прекращения возможности боевых действий, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных.

Кроме того, законопроектом 12244-1 предусматривается, что указанные специальные доплаты являются временными, не считаются составными частями судейского вознаграждения, не применяются для целей перерасчета ранее назначенного ежемесячного пожизненного денежного содержания и не влияют на него.

Изначально законопроектом 12244-1 предусматривалось, что он вступает в силу с 1 января 2025 года, но, учитывая, что сейчас уже март, комитет решил уточнить, что новый закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме абзацев третьего и четвертого раздела I, которые вводятся в действие через 30 дней со дня вступления в силу этого Закона. Совету судей Украины, Высшему совету правосудия и Государственной судебной администрации будет рекомендовано в течение 30 дней со дня вступления в силу этого Закона осуществить меры, связанные с утверждением перечня местных судов, в которых количество дней, необходимых для рассмотрения дел и материалов, поступивших в предыдущем отчетном квартале, превышает средний показатель по Украине.

Автор: Наталя Мамченко

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