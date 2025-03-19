Суддям зможуть встановити доплату до 42 тисяч грн – комітет рекомендував прийняти законопроект

Комітет рекомендував Верховній Раді прийняти в цілому законопроект, який передбачає спеціальні доплати суддям місцевих судів.

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Суддя першої інстанції, який працює на території активних бойових дій, якщо в його суді перевищено середній показник розгляду справ, зможе отримати до 42 040 грн доплати. Відповідний законопроект 12244-1 щодо виплати судді місцевого суду спеціальної доплати Комітет Верховної Ради з питань правової політики 19 березня рекомендував прийняти відразу в першому читанні та в цілому.

Метою законопроекту є забезпечення виплати судді місцевого суду спеціальної доплати, передбаченої статтею 41 Закону про Державний бюджет на 2025 рік, а також інших спеціальних доплат, пов’язаних із понаднормовим навантаженням та здійсненням правосуддя на територіях активних бойових дій чи територіях можливих бойових дій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих.

Для цього пропонується доповнити прикінцеві положення Закону «Про судоустрій і статус суддів» новими пунктами 63-66, якими, зокрема, встановити, що у 2025 році:

всім суддям місцевих судів щомісячно виплачується спеціальна доплата у розмірі 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді – тобто, 10 510 грн (для суддів діє зменшений ПМ в розмірі 2102 грн – прим. ред.);

щомісячно виплачується спеціальна доплата у розмірі 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді – тобто, (для суддів діє зменшений ПМ в розмірі 2102 грн – прим. ред.); судді місцевого суду щомісячно виплачується спеціальна доплата у розмірі 5 прожиткових мінімумів (тобто, 10 510 грн), якщо такий суддя здійснює правосуддя у місцевому суді, в якому середня кількість днів, необхідних для розгляду справ і матеріалів, що надійшли у попередньому звітному кварталі, перевищує середній показник по Україні , визначений Державною судовою адміністрацією;

, визначений Державною судовою адміністрацією; судді щомісячно виплачується спеціальна доплата у розмірі 10 прожиткових мінімумів (тобто, 21 020 грн ) – якщо такий суддя здійснює правосуддя у суді, що розташований на територіях активних бойових дій для яких не визначена дата завершення бойових дій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих;

) – якщо такий суддя здійснює правосуддя у суді, що розташований на територіях для яких не визначена дата завершення бойових дій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих; судді щомісячно виплачується спеціальна доплата у розмірі 5 прожиткових мінімумів (тобто, 10 510 грн) – якщо такий суддя здійснює правосуддя у суді, що розташований на територіях можливих бойових дій для яких не визначена дата припинення можливості бойових дій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих.

Крім того, законопроектом 12244-1 передбачається, що зазначені спеціальні доплати є тимчасовими, не вважаються складовими суддівської винагороди, не застосовуються для цілей перерахунку раніше призначеного щомісячного довічного грошового утримання та не впливають на нього.

Спочатку законопроектом 12244-1 передбачалося, що він вводиться в дію з 1 січня 2025 року, але враховуючи, що наразі вже березень, комітет вирішив уточнити, що новий закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзаців третього та четвертого розділу І, які вводяться в дію через 30 днів з дня набрання чинності цим Законом. Раді суддів України, Вищій раді правосуддя та Державній судовій адміністрації буде рекомендовано протягом 30 днів з дня набрання чинності цим Законом здійснити заходи, пов’язані із затвердженням переліку місцевих судів, в яких кількість днів, необхідних для розгляду справ і матеріалів, що надійшли у попередньому звітному кварталі, перевищує середній показник по Україні.

Нагадаємо, що наразі «голий» оклад судді місцевого суду складає 63 тисячі грн, що є нижче, ніж зарплата помічників у Рахунковій палаті та Апараті Верховної Ради.

Автор: Наталя Мамченко

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