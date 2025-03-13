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Середня зарплата керівництва Держфінмоніторингу склала 423 тисячі грн, у НАЗК, Податковій та Держтуризму – більше 200 тисяч грн – дані Мінфіну

07:50, 13 березня 2025
Дані Мінфіну свідчать, що у лідерах за рівнем зарплат знаходяться НАЗК, АМКУ та Апарат Верховної Ради.
Середня зарплата керівництва Держфінмоніторингу склала 423 тисячі грн, у НАЗК, Податковій та Держтуризму – більше 200 тисяч грн – дані Мінфіну
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Верховна Рада прийняла в цілому закон про реформу оплати праці державних службовців (законопроект 8222).

«Судово-юридична газета» проаналізувала, які зараз середні зарплати у чиновників.

За даними дашборду Міністерства фінансів України, середні зарплати керівництва державних органів за січень 2025 року склали:

  • Держфінмоніторинг – 423,5 тисяч грн
  • Секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради – 232,3 тисячі грн
  • Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) – 230,9 тисяч грн
  • Державна податкова служба – 211,9 тисяч
  • Державне агентство розвитку туризму – 202,6 тисяч
  • Апарат Верховної Ради – 198,5 тисяч
  • Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг – 187,2 тисячі грн.

Що стосується рівня нижче, а саме зарплат керівників структурних підрозділів, то в «топі» наразі:

  • Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) – 101,5 тисяч грн
  • АМКУ – 100,3 тисяч грн
  • Мінцифри – 87,2 тисяч грн
  • Державне управління справами – 82,5 тисяч грн
  • Мінюст – 82,3 тисяч грн
  • Мінфін – 82 тисячі грн
  • Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг – 79,7 тисяч грн
  • Апарат Верховної Ради – 79,4 тисячі грн.

Якщо брати патронатну службу, тобто, помічників, то тут перші місця займають

  • Апарат Верховної Ради – 81,9 тисяч грн
  • Рахункова палата – 75,4 тисячі грн
  • Секретаріат Кабміну – 74,3 тисяч грн

Що стосується рядових спеціалістів, то тут ситуація за січень 2025 року наступна.

  • НАЗК – 60,2 тисячі грн
  • АМКУ – 57,7 тисяч грн
  • Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг – 56,9 тисяч грн
  • Державна податкова служба – 53,8 тисяч грн
  • Апарат Верховної Ради – 49,9 тисяч грн тощо.

Нагадаємо, прийняття Верховною Радою за основу законопроекту 6506-1 про підвищення до 30 тисяч грн посадових окладів поліцейських викликало певний резонанс. Втім, цьому проекту належить ще пройти друге читання, що з урахуванням позицій Мінфіну, може бути нелегким завданням.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України зарплата АМКУ податкова НАЗК Мінфін

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