БЕБ ініціює спецрозслідування щодо справи власниці Ibox bank: яка причина

За даними слідства, йдеться про «відмивання» близько 5 млрд грн для нелегальних казино.

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Бюро економічної безпеки ініціює здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці Айбокс банку. Про це повідомили у БЕБ.

За даними слідства, йдеться про «відмивання» близько 5 млрд грн для нелегальних казино. Під час слідства детективи встановили, що підозрювані, у тому числі акціонери банку, організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу». Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс банку.

Вказується, що гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.

На підставі зібраних доказів високопосадовцям банку, у тому числі його співвласниці, детективи БЕБ повідомили про підозру. Її було оголошено в розшук. Наразі жінка переховується закордоном.

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