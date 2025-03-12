БЭБ инициирует спецрасследование по делу владелицы Ibox bank: в чем причина

По данным следствия, речь идет об «отмывании» около 5 млрд грн для нелегальных казино.

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Бюро экономической безопасности инициирует проведение специального досудебного расследования по делу владелицы Айбокс Банка. Об этом сообщили в БЭБ.

По данным следствия, речь идет об «отмывании» около 5 млрд грн для нелегальных казино. В ходе расследования детективы установили, что подозреваемые, в том числе акционеры банка, организовали схему легализации средств с использованием «мискодинга». Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, которые открыли счета в Айбокс Банке.

Указывается, что игроки нелегальных онлайн-казино зачисляли деньги на реквизиты указанных компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали оплату несуществующих товаров и услуг.

На основании собранных доказательств высокопоставленным должностным лицам банка, в том числе его совладелице, детективы БЭБ сообщили о подозрении. Ее объявили в розыск. В настоящее время женщина скрывается за границей.

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