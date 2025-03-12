Підвищення окладів поліцейським потребуватиме коштів для перерахунку пенсій раніше звільненим поліцейським – Мінфін

Пропозиція підвищити зарплату поліцейським раніше наштовхнулася на критику з боку Мінфіну та Пенсійного фонду.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада 12 березня несподівано прийняла у першому читанні законопроект 6506-1 про грошове забезпечення поліцейських, який лежав у парламенті з січня 2022 року.

Як писала «Судово-юридична газета», законопроектом передбачено викласти у новій редакції статтю 94 Закону «Про Національну поліцію» щодо грошового забезпечення поліцейських та визначити, зокрема, що посадовий оклад поліцейських не може становити менше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня, крім курсантів (слухачів) вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських.

Із запровадженням зазначеного мінімальний посадовий оклад поліцейського буде становити 30 280 грн. Судячи з даних дашборду Мінфіну це менше, ніж у середньому отримав рядовий спеціаліст у Пенсійному фонді за січень 2025 року (35,7 тисяч грн) чи у Міністерстві фінансів (43,9 тисяч грн) чи працівник з обслуговування у Вищому антикорупційному суді (33,1 тисяч грн).

Оскільки цей законопроект був внесений ще у січні 2022 року, відповідно, тоді і надавалися висновки урядовців до нього.

Зокрема Мінфін тоді зазначав, що реалізація положень законопроекту потребуватиме значних додаткових видатків з бюджету для Національної поліції України на виплату грошового забезпечення у збільшених розмірах.

«Крім того, запропоноване підвищення окладів потребуватиме значних додаткових коштів з державного бюджету для перерахунків пенсій раніше звільненим поліцейським, обсягу яких не обраховано», зауважили тоді у Мінфіні.

Врешті там констатували, що законом «Про Кабінет Міністрів України» визначення умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських віднесено до повноважень Кабміну. Також там підкреслили, що уряд буде спрямовувати зусилля на зміну підходів до формування фондів оплати праці, грошового забезпечення, зокрема, шляхом «відв’язки» розмірів посадових окладів від розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

«Ураховуючи наведене, питання грошового забезпечення пропонується вирішувати за рішенням Кабміну в межах визначених законодавством повноважень та з урахуванням необхідності встановлення єдиних підходів щодо формування умов грошового забезпечення для усіх силових структур», додали у Мінфіні.

В свою чергу, Пенсійний фонд вказав, що пенсії, призначені згідно із Законом «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», в тому числі пенсії поліцейським, підлягають перерахунку у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за Законом, на умовах, у порядку та розмірах, передбачених Кабміном.

«Реалізація норм законопроекту призведе до необхідності здійснення перерахунку пенсій, призначених згідно із Законом, які проводяться на підставі рішення Кабінету Міністрів України щодо підвищення грошового забезпечення (чи певних видів складових грошового забезпечення) військовослужбовців, в тому числі поліцейських, які проходять службу.

Разом з тим нормативно-правові акти щодо визначення умов, порядку та розмірів, за якими має проводитися перерахунок пенсій, призначених згідно із Законом, на даний час відсутні.

Водночас повноваження щодо визначення грошового забезпечення належать державним органам, в яких проходили службу військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу. Обчислення пенсій здійснюватиметься органами Пенсійного фонду України на підставі наданих уповноваженими органами документів, зокрема, про розмір грошового забезпечення.

Враховуючи викладене, реалізація норм законопроекту у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців матиме вплив на видаткову частину Державного бюджету України та відповідно – на бюджет Пенсійного фонду», додали там.

Таким чином, прийняття закону можливе лише у разі врахування відповідних коштів у Державному бюджеті, а також у дохідній та видатковій частинах бюджету Пенсійного фонду.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.