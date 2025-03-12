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Повышение окладов полицейским потребует средств для перерасчета пенсий ранее уволенным полицейским – Минфин

17:50, 12 марта 2025
Предложение повысить зарплату полицейским ранее столкнулось с критикой со стороны Минфина и Пенсионного фонда.
Повышение окладов полицейским потребует средств для перерасчета пенсий ранее уволенным полицейским – Минфин
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Верховная Рада 12 марта неожиданно приняла в первом чтении законопроект 6506-1 о денежном обеспечении полицейских, который лежал в парламенте с января 2022 года.

Как писала «Судебно-юридическая газета», законопроектом предусмотрено изложить в новой редакции статью 94 Закона «О Национальной полиции» о денежном обеспечении полицейских и определить, в частности, что должностной оклад полицейских не может составлять менее 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января, кроме курсантов (слушателей) высших учебных заведений с специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских.

С введением указанного минимальный должностной оклад полицейского будет составлять 30 280 грн. Судя по данным дашборда Минфина, это меньше, чем в среднем получил рядовой специалист в Пенсионном фонде за январь 2025 года (35,7 тысяч грн), или в Министерстве финансов (43,9 тысяч грн), или работник по обслуживанию в Высшем антикоррупционном суде (33,1 тысяч грн).

Поскольку этот законопроект был внесен еще в январе 2022 года, соответственно, тогда же предоставлялись и выводы правительственных чиновников по нему.

В частности, Минфин тогда отмечал, что реализация положений законопроекта потребует значительных дополнительных расходов из бюджета для Национальной полиции Украины на выплату денежного обеспечения в увеличенных размерах.

«Кроме того, предложенное повышение окладов потребует значительных дополнительных средств из государственного бюджета для перерасчетов пенсий ранее уволенным полицейским, объем которых не подсчитан», – заметили тогда в Минфине.

В итоге там констатировали, что законом «О Кабинете Министров Украины» определение условий денежного обеспечения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских отнесено к полномочиям Кабмина. Также там подчеркнули, что правительство будет направлять усилия на изменение подходов к формированию фондов оплаты труда, денежного обеспечения, в частности, путем «отвязки» размеров должностных окладов от размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

«Учитывая изложенное, вопрос денежного обеспечения предлагается решать по решению Кабмина в пределах определенных законодательством полномочий и с учетом необходимости установления единых подходов к формированию условий денежного обеспечения для всех силовых структур», – добавили в Минфине.

В свою очередь, Пенсионный фонд указал, что пенсии, назначенные согласно Закону «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», в том числе пенсии полицейским, подлежат перерасчету в связи с повышением денежного обеспечения соответствующих категорий военнослужащих, лиц, имеющих право на пенсию по Закону, на условиях, в порядке и размерах, предусмотренных Кабмином.

«Реализация норм законопроекта приведет к необходимости осуществления перерасчета пенсий, назначенных согласно Закону, которые проводятся на основании решения Кабинета Министров Украины о повышении денежного обеспечения (или отдельных видов составляющих денежного обеспечения) военнослужащих, в том числе полицейских, проходящих службу.

Вместе с тем нормативно-правовые акты относительно определения условий, порядка и размеров, по которым должен проводиться перерасчет пенсий, назначенных согласно Закону, на данный момент отсутствуют.

В то же время полномочия по определению денежного обеспечения принадлежат государственным органам, в которых проходили службу военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава. Исчисление пенсий будет осуществляться органами Пенсионного фонда Украины на основании предоставленных уполномоченными органами документов, в частности, о размере денежного обеспечения.

Учитывая изложенное, реализация норм законопроекта в связи с повышением денежного обеспечения соответствующих категорий военнослужащих будет иметь влияние на расходную часть Государственного бюджета Украины и, соответственно, на бюджет Пенсионного фонда», – добавили там.

Таким образом, принятие закона возможно только при условии учета соответствующих средств в Государственном бюджете, а также в доходной и расходной частях бюджета Пенсионного фонда.

Автор: Наталя Мамченко

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