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Средняя зарплата руководства Госфинмониторинга составила 423 тысячи грн, в НАПК, Налоговой и Госагентстве по туризму – более 200 тысяч грн – данные Минфина

07:50, 13 марта 2025
Данные Минфина свидетельствуют, что лидерами по уровню зарплат являются НАПК, АМКУ и Аппарат Верховной Рады.
Средняя зарплата руководства Госфинмониторинга составила 423 тысячи грн, в НАПК, Налоговой и Госагентстве по туризму – более 200 тысяч грн – данные Минфина
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Верховная Рада приняла в целом закон о реформе оплаты труда государственных служащих (законопроект 8222).

«Судебно-юридическая газета» проанализировала, какие сейчас средние зарплаты у чиновников.

По данным дашборда Министерства финансов Украины, средние зарплаты руководства государственных органов за январь 2025 года составили:

• Госфинмониторинг – 423,5 тысяч грн
• Секретариат Национального трехстороннего социально-экономического совета – 232,3 тысячи грн
• Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) – 230,9 тысяч грн
• Государственная налоговая служба – 211,9 тысяч грн
• Государственное агентство развития туризма – 202,6 тысяч грн
• Аппарат Верховной Рады – 198,5 тысяч грн
• Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг – 187,2 тысячи грн.

Что касается уровня ниже, а именно зарплат руководителей структурных подразделений, то в «топе» на данный момент:

• Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) – 101,5 тысяч грн
• АМКУ – 100,3 тысяч грн
• Минцифры – 87,2 тысяч грн
• Государственное управление делами – 82,5 тысяч грн
• Минюст – 82,3 тысяч грн
• Минфин – 82 тысячи грн
• Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг – 79,7 тысяч грн
• Аппарат Верховной Рады – 79,4 тысячи грн.

Если брать патронатную службу, то есть помощников, то здесь первые места занимают:

• Аппарат Верховной Рады – 81,9 тысяч грн
• Счетная палата – 75,4 тысячи грн
• Секретариат Кабмина – 74,3 тысяч грн

Что касается рядовых специалистов, то здесь ситуация за январь 2025 года следующая:

• НАПК – 60,2 тысячи грн
• АМКУ – 57,7 тысяч грн
• Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг – 56,9 тысяч грн
• Государственная налоговая служба – 53,8 тысяч грн
• Аппарат Верховной Рады – 49,9 тысяч грн и т.д.

Напомним, принятие Верховной Радой за основу законопроекта 6506-1 о повышении до 30 тысяч грн должностных окладов полицейских вызвало определенный резонанс. Впрочем, этому проекту еще предстоит пройти второе чтение, что с учетом позиций Минфина может быть непростой задачей.

Автор: Наталя Мамченко

що з урахуванням позицій Мінфіну, може бути нелегким завданням.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины зарплата АМКУ налоговая НАПК Минфин

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