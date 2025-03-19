В конкурсе на 58 вакантных должностей судей апелляционных хозяйственных судов осталось 83 кандидата

Высшая квалификационная комиссия судей 19 марта 2025 года утвердила результаты практических заданий, которые 98 кандидатов на 58 вакантных должностей судей апелляционных хозяйственных судов выполнили 26-27 февраля.
По информации ВККС, проходной балл в 112,5 балла набрали 83 кандидата из 98 претендентов, явившихся на экзамен, то есть 84,7%.
Соответственно, неудачно выполнили практическое задание 15 кандидатов, то есть 15,3%.
Декодированные результаты практической задачи будут обнародованы несколько позже.
В целом, результаты практических заданий у претендентов на должности судей апелляционных судов хозяйственной специализации оказались значительно лучше, чем у кандидатов на должности судей апелляционных судов административной специализации. Практические задания по административной специализации, напомним, удачно выполнили 63,8% кандидатов.
По данным «Судебно-юридической газеты», проверку практических задач судей хозяйственной специализации осуществляла коллегия в составе:
Михаил Богонис
Надежда Кобецкая
Галина Шевчук
Как сообщил во время заседания Комиссии член ВККС Михаил Богонис, значительных разночтений в баллах, выставленных членами коллегии по проверке практических заданий хозяйственной специализации, выявлено не было.
Соответственно, ВККС допустила 83 кандидата к следующему этапу конкурса – «исследованию досье и проведению собеседований».
Собеседование с претендентами на должности судей апелляционных хозяйственных судов будет проводить Вторая палата ВККС.
Напомним, что 12 марта ВККС сообщила, что после квалификационного экзамена участие в конкурсе продолжают 67 кандидатов на 67 вакантных должностей судей апелляционных административных судов.
Автор Вячеслав Хрипун
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.