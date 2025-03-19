В конкурсе на 58 вакантных должностей судей апелляционных хозяйственных судов осталось 83 кандидата

ВККС завершила проверку практических заданий претендентов на должности судей хозяйственной специализации.

Источник фото: ВККС

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Высшая квалификационная комиссия судей 19 марта 2025 года утвердила результаты практических заданий, которые 98 кандидатов на 58 вакантных должностей судей апелляционных хозяйственных судов выполнили 26-27 февраля.

По информации ВККС, проходной балл в 112,5 балла набрали 83 кандидата из 98 претендентов, явившихся на экзамен, то есть 84,7%.

Соответственно, неудачно выполнили практическое задание 15 кандидатов, то есть 15,3%.

Декодированные результаты практической задачи будут обнародованы несколько позже.

В целом, результаты практических заданий у претендентов на должности судей апелляционных судов хозяйственной специализации оказались значительно лучше, чем у кандидатов на должности судей апелляционных судов административной специализации. Практические задания по административной специализации, напомним, удачно выполнили 63,8% кандидатов.

По данным «Судебно-юридической газеты», проверку практических задач судей хозяйственной специализации осуществляла коллегия в составе:

Михаил Богонис

Надежда Кобецкая

Галина Шевчук

Как сообщил во время заседания Комиссии член ВККС Михаил Богонис, значительных разночтений в баллах, выставленных членами коллегии по проверке практических заданий хозяйственной специализации, выявлено не было.

Соответственно, ВККС допустила 83 кандидата к следующему этапу конкурса – «исследованию досье и проведению собеседований».

Собеседование с претендентами на должности судей апелляционных хозяйственных судов будет проводить Вторая палата ВККС.

Напомним, что 12 марта ВККС сообщила, что после квалификационного экзамена участие в конкурсе продолжают 67 кандидатов на 67 вакантных должностей судей апелляционных административных судов.

Автор Вячеслав Хрипун

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