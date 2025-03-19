Минздрав вынес на обсуждение проект постановления по обороту наркотических средств и конопли

В Украине планируют урегулировать оборот конопли для исследований.

Фото: ukrinform

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Министерство здравоохранения Украины опубликовало для общественного обсуждения проект постановления Кабинета Министров, регулирующего оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также использование конопли в учебных и научных целях.

В Минздраве объяснили, что новые правила позволят ученым исследовать коноплю и ее влияние на организм человека, а также обеспечат строгий внутренний контроль, чтобы предотвратить незаконное распространение.

Проект документа разработан для выполнения закона о медицинском каннабисе, принятого в декабре 2023 года. Он предусматривает регулирование деятельности, связанной с использованием наркотических веществ в научных, образовательных и медицинских целях, а также будет способствовать развитию медицины, психофармакологии и международного научного сотрудничества.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Украине заработала электронная система «еКонопля» и реестр промышленной конопли, что упрощает доступ аграриев к государственным программам и открывает новые возможности для отрасли.

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