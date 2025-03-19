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ВККС утвердила победителями конкурса в ВАКС двух судей – Татьяну Литвинко и Елену Чернову

16:30, 19 марта 2025
В рейтинг и список победителей на кресла судей ВАКС вошли двое судей.
ВККС утвердила победителями конкурса в ВАКС двух судей – Татьяну Литвинко и Елену Чернову
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Высшая квалификационная комиссия судей 19 марта утвердила рейтинг кандидатов на занятие вакантных должностей судей в Высшем антикоррупционном суде и список победителей конкурса. В него вошли двое судей – Татьяна Литвинко и Елена Чернова.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 17 февраля ВККС опубликовала результаты специальных совместных заседаний ВККС и Общественного совета международных экспертов, во время которых состоялись собеседования с 7 претендентами на должности судей первой инстанции Высшего антикоррупционного суда.

По итогам специальных совместных заседаний соответствующими должности судьи ВАКС были признаны две претендентки:

Литвинко Татьяна Владимировна – судья Шосткинского горрайонного суда Сумской области

Чернова Елена Викторовна – судья Золочевского райсуда Харьковской области (командирована в Ирпенский городской суд Киевской области)

Теперь кандидатов ждет рассмотрение Высшим советом правосудия.

Вместе с тем, не соответствующими должности судьи ВАКС были признаны 5 кандидатов.

Как писала «Судебно-юридическая газета», таким образом, конкурс на должности судей первой инстанции ВАКС оказался достаточно своеобразным, ведь в финале конкурса на 15 вакантных должностей судей ВАКС было лишь 7 претендентов, из которых успешно этап совместных заседаний преодолели только две кандидатки.

Напомним, что конкурс на 15 вакантных должностей судей ВАКС и 10 вакантных должностей судей Апелляционной палаты ВАКС Комиссия объявила 23 ноября 2023 года.

Всего к участию в конкурсных процедурах было допущено 100 кандидатов на должности судей ВАКС и 61 кандидат на должности судей АП ВАКС.

Наиболее проблемными для кандидатов стали тестирование на когнитивные способности и выполнение практического задания.

Проходной балл за этап выполнения практического задания во время конкурса в первую инстанцию ВАКС смогли набрать лишь 7 претендентов на пятнадцать должностей судей первой инстанции ВАКС из 25.

При этом набрать проходной балл (108,75 балла) за этап выполнения практического задания и преодолеть барьер в 75% от максимально возможного балла не смог ни один из 19 претендентов на должности судей АП ВАКС.

Автор: Вячеслав Хрипун

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судья ВККС ВАКС

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ВККС утвердила победителями конкурса в ВАКС двух судей – Татьяну Литвинко и Елену Чернову

В рейтинг и список победителей на кресла судей ВАКС вошли двое судей.

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