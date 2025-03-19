Вікторія, Максим, Рагнар та Ляля — назвали найпоширеніші та рідковживані імена у 2024 році

Оприлюднили рідкісні та популярні дитячі імена по областях України у 2024 році.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство юстиції України назвало найпоширеніші та рідковживані імені у 2024 році.

Зазначається, що кожна область має свої унікальні імена, що надає всім куточкам держави свого неповторного колориту.

Наприклад, на заході України частіше зустрічаються такі імена, як Вікторія та Артем, тоді як на сході — Катерина та Дмитро. Північ України відзначається популярністю імен Анна та Максим, а на півдні України частіше можна зустріти Марію та Владислава.

Крім популярних, кожна область України вирізняється рідковживаними іменами. Серед яких: Ляля, Рагнар, Арета, Авігея, Кадар, Ніколь, Рахіль та інші.

У відомстві зауважують, що через тимчасову окупацію частини Донецької області та відсутність доступу до Луганської області внаслідок збройної агресії РФ, дані щодо цих регіонів наразі є неповними.

Наведені приклади охоплюють статистику за 2024 рік та є лише частинкою різноманіття імен країни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.