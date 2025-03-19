Перед судом постане експосадовець Укренерго, якого підозрюють в корупції під час закупівлі бронежилетів

До суду направлено справу щодо мільйонних зловживань на бронежилетах.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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Перед судом постануть колишній посадовець «Укренерго» та його пособник. Їх обвинувачують у закупівлі бронежилетів за завищеною ціною. Про це повідомляють САП і НАБУ.

Як встановило слідство, упродовж березня - квітня 2022 року начальник Департаменту безпеки ПрАТ «НЕК «Укренерго», який відповідав за перевірку постачальників та вибір найбільш економічно вигідних пропозицій, забезпечив придбання бронежилетів у наперед визначеної компанії за ціною, вдвічі вищою за ринкову.

Крім того, цей постачальник не мав необхідних дозвільних документів та ліцензій і ніколи не здійснював виробництво подібної продукції.

Обов’язки пособника полягали у комунікації з представниками енергетичної компанії та інших відомств. Крім того, він безпосередньо займався реалізацією засобів індивідуального захисту.

У результаті оборудки державі заподіяно збитків на суму понад 10,2 млн грн.

У червні 2024 року НАБУ і САП спільно з СБУ повідомили колишньому посадовцю «Укренерго» про підозру. Його пособнику повідомили про підозру 19 серпня 2024 року. У САП зауважили, що оскільки пособник переховується від органу досудового розслідування, то стосовно нього здійснювалось спеціальне досудове розслідування.

У вересні 2024 року розслідування завершили.

Кваліфікація дій обвинувачених: ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

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