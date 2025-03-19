Врачи в «Феофании» после 13-часовой операции сохранили ногу раненому военному

В клинической больнице «Феофания» успешно выполнили уникальную микрохирургическую операцию для спасения ноги раненого военного.

Фото: Минздрав

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В клинической больнице «Феофания» медики впервые выполнили сложную микрохирургическую операцию, которая позволила сохранить ногу раненому военному и избежать ампутации. Операция была проведена после тяжелой минно-взрывной травмы, которая привела к значительным повреждениям мягких тканей и костей голени. Об этом сообщили в Минздраве.

Во время эвакуации раненому неоднократно предлагали ампутировать конечность, однако военный категорически отказывался. В «Феофании» решили бороться за сохранение ноги. Реконструктивный хирург Михаил Сауляк вместе с командой хирургов-травматологов осуществили сложную трансплантацию кожно-мышечного лоскута латисимус дорси, что является одной из самых сложных микрохирургических операций.

Операция длилась 13 часов, и самым сложным этапом стало выполнение микрососудистого анастомоза - соединения сосудов диаметром 1-3 миллиметра, обеспечивающего кровоснабжение трансплантированного лоскута. Несоблюдение точности на любом этапе могло привести к неудаче, но операция прошла успешно.

После операции раненый находился под наблюдением врачей в течение месяца для предотвращения осложнений. Сейчас его голень полностью зажила, и конечность удалось сохранить. Следующим этапом лечения станет восстановление большеберцовой кости.

Министерство здравоохранения отметило, что такая операция открывает новые возможности для сохранения конечностей и восстановления функциональности у раненых военных и гражданских, которые ранее могли бы быть обречены на ампутацию.

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