Родственники членов ВККС и Высшего совета правосудия успешно сдали экзамен на должности судей апелляционных хозяйственных судов

Члены Высшего совета правосудия также сдали экзамен удачно.

Источник фото: ВККС

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Высшая квалификационная комиссия судей 19 марта 2025 года обнародовала декодированные результаты практических заданий, которые 26-27 февраля выполнили 98 кандидатов на 58 должностей судей апелляционных хозяйственных судов в рамках конкурса на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов.

Как уже сообщала «Судебно-юридическая газета», проходной балл в 112,5 балла набрали 83 кандидата, то есть 84,7%.

Соответственно, неудачно выполнили практическое задание 15 кандидатов, то есть 15,3%.

Наибольший балл за практическое задание получил адвокат Дмитрий Бородкин, который набрал 136,5 балла.

Также успешно практическое задание выполнили родственники членов Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия.

К примеру, проходной балл набрала жена члена ВККС Романа Сабодаша Юлия Амирова и родственник члена ВККС Руслана Мельника судья Сергей Масловский.

Успешно выполнила практическое задание и супруга члена Высшего совета правосудия Дмитрия Лукьянова Анна Пономарева.

Кроме того, успешно выполнили практическое задание и члены Высшего совета правосудия Юлия Бокова и Николай Мороз.

Далее кандидатов ожидают специальная проверка и собеседования со Второй палатой ВККС.

По данным «Судебно-юридической газеты», проверку практических заданий кандидатов на должности судей хозяйственной специализации осуществляла коллегия ВККС в составе:

Михаил Богонис

Надежда Кобецкая

Галина Шевчук

С результатами всех кандидатов на должности судей апелляционных хозяйственных судов можно ознакомиться ниже:

Автор: Вячеслав Хрипун