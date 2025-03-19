Практика судов
  1. Общество
  2. / В Украине

Почему важно проходить проверку счетчиков газа вовремя – последствия для потребителей

23:48, 19 марта 2025
Несвоевременная проверка счетчиков газа может привести к завышенным счетам.
Почему важно проходить проверку счетчиков газа вовремя – последствия для потребителей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Потребители газа в Украине должны своевременно проходить проверку счетчиков, поскольку ее отсутствие может привести к неправильно начисленным суммам в квитанциях. Если поверку не осуществить вовремя, газовая служба не сможет гарантировать точность показаний прибора, и в результате потребители могут вынуждены будут платить за газ по установленным нормативам, что часто значительно дороже. Об этом говорится в материале издания «На пенсии».

Периодичность поверки зависит от класса точности счетчика. Для приборов с классом точности 1 поверку нужно проводить раз в два года, а для счетчиков класса 1,5 - раз в восемь лет.

Кроме плановых проверок, есть и случаи, когда необходимо пройти внеочередную поверку. Это может быть нужно, если:

- есть сомнения в достоверности показаний прибора;

- повреждено поверочное клеймо;

- счетчик длительное время не использовался.

Также следует напомнить, что в соответствии с постановлением Кабмина № 440 от 7 апреля 2023 года, во время военного положения поверка счетчиков не является обязательной для:

- жителей временно оккупированных территорий, которые должны пройти проверку в течение трех месяцев после завершения военного положения;

- граждан, проживающих в зоне активных боевых действий, для которых предоставляется шесть месяцев после завершения военного положения для прохождения проверки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

газ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Объявлен новый конкурс на должности членов Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей

Документы на две вакантные должности членов Совета правосудия можно подать до 28 апреля.

Родственники членов ВККС и Высшего совета правосудия успешно сдали экзамен на должности судей апелляционных хозяйственных судов

Члены Высшего совета правосудия также сдали экзамен удачно.

ВАКС: правосудие с обвинительным уклоном

Следственные судьи ВАКС уже на этапе избрания меры пресечения находятся под влиянием целенаправленно сформированного общественного мнения, и им необходимо проявлять мужество, чтобы при принятии решения не оглядываться на общественное осуждение и «атаку» общественных активистов – гораздо проще «плыть по ветру», удовлетворяя ходатайства НАБУ/САП и применяя к подозреваемым максимально строгие виды процессуального принуждения.

Депутаты вернулись к рассмотрению законопроекта о сокрытии судебных дел относительно мобилизации, ТЦК и военнослужащих от общественности в Реестре судебных решений

Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал принять закон о запрете публикации в публичной части Реестра судебных дел, касающихся мобилизации, воинского учета и других «чувствительных» вопросов, но может случиться так, что от общественности скроют и другие дела.

Судьям смогут установить доплату до 42 тысяч грн – комитет рекомендовал принять законопроект

Комитет рекомендовал Верховной Раде принять в целом законопроект, который предусматривает специальные доплаты судьям местных судов.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Катерина Мінаєва
    Катерина Мінаєва
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олег Оксененко
    Олег Оксененко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Ганна Панова
    Ганна Панова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Драчук
    Тетяна Драчук
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду