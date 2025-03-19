Почему важно проходить проверку счетчиков газа вовремя – последствия для потребителей

Потребители газа в Украине должны своевременно проходить проверку счетчиков, поскольку ее отсутствие может привести к неправильно начисленным суммам в квитанциях. Если поверку не осуществить вовремя, газовая служба не сможет гарантировать точность показаний прибора, и в результате потребители могут вынуждены будут платить за газ по установленным нормативам, что часто значительно дороже. Об этом говорится в материале издания «На пенсии».
Периодичность поверки зависит от класса точности счетчика. Для приборов с классом точности 1 поверку нужно проводить раз в два года, а для счетчиков класса 1,5 - раз в восемь лет.
Кроме плановых проверок, есть и случаи, когда необходимо пройти внеочередную поверку. Это может быть нужно, если:
- есть сомнения в достоверности показаний прибора;
- повреждено поверочное клеймо;
- счетчик длительное время не использовался.
Также следует напомнить, что в соответствии с постановлением Кабмина № 440 от 7 апреля 2023 года, во время военного положения поверка счетчиков не является обязательной для:
- жителей временно оккупированных территорий, которые должны пройти проверку в течение трех месяцев после завершения военного положения;
- граждан, проживающих в зоне активных боевых действий, для которых предоставляется шесть месяцев после завершения военного положения для прохождения проверки.
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