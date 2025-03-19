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Трамп заявив, що розмова із Зеленським завершилася і пройшла «дуже добре»

17:52, 19 березня 2025
Значна частина обговорення була зосереджена на вчорашній розмові з Путіним із метою узгодження запитів і потреб РФ і України.
Трамп заявив, що розмова із Зеленським завершилася і пройшла «дуже добре»
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Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп 19 березня провели телефонну розмову.

Трамп у соцмережі Truth Social розповів про переговори із Зеленським. Американський президент повідомив, що розмова «пройшла дуже добре».

За словами Трампа, обговорення було зосереджене на розмові з Путіним. Згодом держсекретар Марко Рубіо та радник з нацбезпеки Майкл Волтц оприлюднять деталі розмови.

«Щойно завершилася дуже змістовна телефонна розмова з Президентом України Володимиром Зеленським. Вона тривала приблизно годину. Основна частина обговорення була зосереджена на вчорашній розмові з Путіним, щоб узгодити позиції Росії та України щодо їхніх вимог і потреб. Ми рухаємося у правильному напрямку, і я доручу державному секретарю Марко Рубіо та раднику з національної безпеки Майклу Волтцу підготувати точний виклад ключових питань, які обговорювалися. Ця заява буде оприлюднена найближчим часом», — зазначив Трамп.

Раніше Зеленський заявляв, що очікує обговорення деталей наступних кроків, а також очікує почути від Трампа деталі телефонної розмови з Путіним, яка відбулася напередодні.

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США Україна Дональд Трамп Володимир Зеленський

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