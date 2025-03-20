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Греція ввела штрафи за туфлі на шпильках в історичних місцях

07:00, 20 березня 2025
Туфлі на шпильках можуть обійтися у 900 євро штрафу.
Греція ввела штрафи за туфлі на шпильках в історичних місцях
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У Греції діє незвична заборона для туристів, які відвідують стародавні пам'ятки, зокрема Акрополь та Епідавр в Афінах. Відвідувачам суворо забороняється носити туфлі на шпильках, а порушення цього правила може призвести до штрафу до 900 євро. Цей закон був запроваджений грецьким урядом ще в 2009 році. Про це повідомляє express.co.uk.

Основною причиною заборони є захист історичних пам'яток, оскільки підбори можуть пошкодити стародавні структури. Закон допомагає зберегти культурну спадщину Греції для майбутніх поколінь.

Хоча підбори не заборонені на всіх територіях, туристам рекомендується перевіряти правила на конкретних місцях, перед тим як вирушити в подорож.

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Греція штраф

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