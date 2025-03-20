Водій намагався виїхати до Угорщини з підробленою «зеленою картою» — що йому тепер загрожує

На кордоні з Угорщиною викрили водія з підробленим страховим сертифікатом на авто.

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У пункті пропуску «Тиса» прикордонники викрили протиправні наміри 35-річного закарпатця, який намагався перемістити через кордон вантажний автомобіль, використовуючи картку міжнародного автомобільного страхування з ознаками підробки. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

У відомстві зазначили, що прямуючи до Угорщини, водій надав страховий поліс, який викликав у прикордонників сумніви у його дійсності. Нечіткість написів, невідповідність шрифту та інші ознаки стали підставою для того, щоб скерувати його на поглиблену перевірку.

«У пункт пропуску викликали співробітників Нацполіції для проведення первинних слідчих дій та відбору пояснень. Слідчо-оперативна група вилучила «зелену картку» встановленим порядком з метою проведення експертизи», - сказано у повідомленні.

У діях водія вбачають ознаки кримінального правопорушення за ст.358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів». Відповідне повідомлення прикордонники надіслали на адресу Нацполіції.

Йому може загрожувати штраф або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

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