Не вдалося врятувати — у Києві чоловік стрибнув із Північного моста

Трагічний випадок у столиці: чоловік стрибнув з моста, водолази знайшли тіло.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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У Києві чоловік стрибнув із Північного моста. Попри зусилля служб, врятувати його не вдалося, тіло знайшли водолази. Про це повідомила Комунальна організація «Муніципальна охорона».

Так, 19 березня до муніципалів, які патрулюють Труханів острів, звернувся чоловік і повідомив, що з моста стрибнула людина. Патрульні одразу викликали «швидку», рятувальників та екіпаж водної поліції.

Попри те, що всі служби оперативно прибули на місце події, врятувати чоловіка не вдалося. Водолази вилучили тіло із води.

Анкетні дані загиблого, обставини і причини такого вчинку встановлюватимуть поліцейські.

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