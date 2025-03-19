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Радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц проведе переговори з колегами в України та Росії

19:16, 19 березня 2025
Майк Волтц зазначив, що мета його переговорів — знайти шляхи до встановлення миру.
Радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц проведе переговори з колегами в України та Росії
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Радник з національної безпеки США Майк Волтц заявив, що 19 березня планує провести переговори зі своїми колегами в Україні та Росії. Про це повідомляє Sky News.

«Човникова дипломатія – це складний і виснажливий процес. Але ми докладаємо зусиль на всіх рівнях, щоб підштовхнути обидві сторони до припинення вогню та завершення цієї війни», — зазначив він, виступаючи перед журналістами біля Білого дому.

Волтц також розкрив деякі подробиці телефонної розмови Трампа з Путіним.

На інформацію про те, що Путін змусив Трампа чекати перед початком дзвінка, Волтц відповів: «Дональд Трамп не чекає годину на жодного главу держави».

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп 19 березня провели телефонну розмову. Трамп зазначив, що розмова «пройшла дуже добре».

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США рф Україна Дональд Трамп війна

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