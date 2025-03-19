Оголошено новий конкурс на посади членів Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду суддів

Документи на дві вакантні посади членів Ради правосуддя можна подати до 28 квітня.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя 19 березня оголосила новий конкурс на дві вакантні посади членів Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду суддів України.

Документи кандидати на посади членів Ради правосуддя зможуть подати до 28 квітня 2025 року (включно).

Нагадаємо, що про необхідність оголошення нового конкурсу на посади членів ВРП Рада суддів України повідомила 18 березня, оскільки попередній конкурс на посади членів Ради правосуддя провалився.

Етична рада змогла відібрати лише двох кандидатів на дві посади членів Ради правосуддя, що фактично позбавило делегатів З’їзду суддів можливості вибору.

Відтак, навіть ті кандидати, які були визнані Етичною радою такими, що відповідають критерію доброчесності, будуть змушені знову проходити відбір.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.