З’їзд суддів може продовжити роботу 27-29 травня, а може й восени

Невідомо, чи будуть до травня кандидати на посади членів Вищої ради правосуддя та суддів Конституційного Суду.

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Рада суддів України 18 березня визначила, що XX черговий З’їзд суддів України, який розпочав роботу ще у вересні минулого року, продовжить свою роботу 27-29 травня 2025 року.

Разом з тим, визначені дати продовження роботи з’їзду суддів є технічними.

Справа в тому, що наразі невідомо, чи будуть на момент відновлення роботи з’їзду наявні кандидати на дві вакантні посади членів Вищої ради правосуддя та на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду по квоті з’їзду суддів, оскільки їх ще повинні відібрати Етична рада та Дорадча група експертів.

Крім того, враховуючи, що Етична рада під час останнього відбору не змогла відібрати для з’їзду суддів хоча б чотирьох претендентів на посади членів Ради правосуддя, визначення дат продовження роботи з’їзду необхідно РСУ для того, щоб найближчим часом оголосити новий конкурс на дві посади членів ВРП по квоті з’їзду суддів.

У разі, якщо діяльність Етичної ради та Дорадчої групи експертів навесні буде безрезультатною, то XX з’їзд суддів продовжить роботу вже восени.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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