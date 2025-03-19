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Съезд судей может возобновить свою работу 27-29 мая, а может и осенью

07:30, 19 марта 2025
Неизвестно, будут ли до мая кандидаты на должности членов Высшего совета правосудия и судей Конституционного суда.
Съезд судей может возобновить свою работу 27-29 мая, а может и осенью
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Совет судей Украины 18 марта решил, что XX очередной Съезд судей Украины, начавший работу еще в сентябре прошлого года, продолжит свою работу 27-29 мая 2025 года.

Вместе с тем, указанные даты продолжения работы съезда судей являются техническими.

Дело в том, что пока неизвестно, будут ли на момент возобновления работы съезда кандидаты на две вакантные должности членов Высшего совета правосудия и на две вакантные должности судей Конституционного Суда по квоте съезда судей, поскольку их еще должны отобрать Этический совет и Совещательная группа экспертов.

Кроме того, учитывая, что Этический совет во время последнего отбора не смог отобрать для съезда судей хотя бы четырех претендентов на должности членов Совета правосудия, определение дат продолжения работы съезда необходимо ССУ для того, чтобы в ближайшее время объявить новый конкурс на две должности членов ВСП по квоте съезда судей.

В случае если деятельность Этического совета и Совещательной группы экспертов весной вновь окажется безрезультатной, то XX съезд судей продолжит работу уже осенью.

Автор: Вячеслав Хрипун

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судья КСУ

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