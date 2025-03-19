Венецианская комиссия считает, что лицо, отказывающееся от военной службы по убеждениям, не может быть вынуждено носить или использовать оружие

Венецианская комиссия 18 марта опубликовала заключение по запросу исполняющего обязанности председателя Конституционного Суда Украины относительно альтернативной службы.
Так, письмом от 4 декабря 2024 года на тот момент исполняющий обязанности председателя КСУ Виктор Кривенко запросил у Венецианской комиссии amicus curiae (заключение) по вопросу альтернативной (невоенной) службы.
Вопросы, заданные Конституционным Судом Украины Венецианской комиссии, возникли в связи с конституционной жалобой против обвинения в уклонении от военной службы лицом, отказывающимся от нее по соображениям совести. Заявитель является давним членом Церкви адвентистов седьмого дня — религиозной организации, доктрина которой не допускает ни использования оружия, ни даже участия в военной службе без оружия.
Суды постановили, что украинское законодательство не предусматривает замену военной службы во время мобилизации, а право на проявление своей религии или убеждений не является абсолютным и подчинено конституционной обязанности защищать территориальную целостность и суверенитет государства от иностранной агрессии.
Венецианская комиссия сослалась на данные Европейского бюро по вопросам отказа от военной службы по соображениям совести, которое указывает, что с начала полномасштабной агрессии 24 февраля 2022 года в Украине прекращено признание права на отказ от военной службы по соображениям совести. В рамках текущей мобилизации ни одно заявление на альтернативную службу не было удовлетворено.
Как отметила Венецианская комиссия, поставленные КСУ вопросы можно свести к двум:
Венецианская комиссия указала, что международные стандарты, касающиеся отказа от военной службы по убеждениям, можно резюмировать следующим образом:
Венецианская комиссия считает, что сама природа отказа от военной службы по убеждениям подразумевает, что он не может быть полностью исключен даже в военное время, хотя государства обладают ограниченной свободой усмотрения, особенно в условиях всеобщей мобилизации. Однако Венецианская комиссия полагает, что ни при каких обстоятельствах отказник по убеждениям не может быть вынужден носить или использовать оружие, даже для самообороны страны.
Венецианская комиссия остается в распоряжении Конституционного Суда Украины для дальнейшего содействия по этому вопросу.
Автор: Наталя Мамченко
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