Венецианская комиссия считает, что лицо, отказывающееся от военной службы по убеждениям, не может быть вынуждено носить или использовать оружие

Венецианская комиссия опубликовала заключение по вопросу альтернативной невоенной службы в Украине по запросу Конституционного Суда.

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Венецианская комиссия 18 марта опубликовала заключение по запросу исполняющего обязанности председателя Конституционного Суда Украины относительно альтернативной службы.

Так, письмом от 4 декабря 2024 года на тот момент исполняющий обязанности председателя КСУ Виктор Кривенко запросил у Венецианской комиссии amicus curiae (заключение) по вопросу альтернативной (невоенной) службы.

Вопросы, заданные Конституционным Судом Украины Венецианской комиссии, возникли в связи с конституционной жалобой против обвинения в уклонении от военной службы лицом, отказывающимся от нее по соображениям совести. Заявитель является давним членом Церкви адвентистов седьмого дня — религиозной организации, доктрина которой не допускает ни использования оружия, ни даже участия в военной службе без оружия.

Суды постановили, что украинское законодательство не предусматривает замену военной службы во время мобилизации, а право на проявление своей религии или убеждений не является абсолютным и подчинено конституционной обязанности защищать территориальную целостность и суверенитет государства от иностранной агрессии.

Венецианская комиссия сослалась на данные Европейского бюро по вопросам отказа от военной службы по соображениям совести, которое указывает, что с начала полномасштабной агрессии 24 февраля 2022 года в Украине прекращено признание права на отказ от военной службы по соображениям совести. В рамках текущей мобилизации ни одно заявление на альтернативную службу не было удовлетворено.

Как отметила Венецианская комиссия, поставленные КСУ вопросы можно свести к двум:

состояние международного и европейского права в области прав человека, включая сравнительное конституционное право, в отношении права на отказ от военной службы по убеждениям;

отказ от военной службы по убеждениям в условиях оборонительной войны.

Венецианская комиссия указала, что международные стандарты, касающиеся отказа от военной службы по убеждениям, можно резюмировать следующим образом:

Статья 9 Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и статья 18 Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП), касающиеся свободы мысли, совести и религии, гарантируют право на отказ от военной службы по убеждениям;

Отказ от военной службы по убеждениям основан на религиозных или иных убеждениях, включающих, в частности, твердое, постоянное и искреннее неприятие любого участия в войне или ношения оружия; государства могут требовать определенного уровня доказательств искренности таких убеждений;

Согласно ЕКПЧ, ограничения права на отказ от военной службы по убеждениям должны быть четко предусмотрены законом, преследовать законную цель и строго ограничиваться тем, что является явно необходимым для достижения этой цели, а также быть соразмерными ей;

В соответствии с ЕКПЧ – но не с МПГПП – допускаются отступления от права на отказ от военной службы по убеждениям, но только в пределах, строго необходимых в силу требований ситуации;

В соответствии как с ЕКПЧ, так и с МПГПП, государства имеют позитивное обязательство создать систему альтернативной службы, которая должна быть отделена от военной структуры, не носить карательного характера и оставаться в разумных временных рамках. Доступ к альтернативной службе должен быть недискриминационным и регулироваться справедливыми и прозрачными механизмами.

Венецианская комиссия считает, что сама природа отказа от военной службы по убеждениям подразумевает, что он не может быть полностью исключен даже в военное время, хотя государства обладают ограниченной свободой усмотрения, особенно в условиях всеобщей мобилизации. Однако Венецианская комиссия полагает, что ни при каких обстоятельствах отказник по убеждениям не может быть вынужден носить или использовать оружие, даже для самообороны страны.

Венецианская комиссия остается в распоряжении Конституционного Суда Украины для дальнейшего содействия по этому вопросу.

Автор: Наталя Мамченко

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