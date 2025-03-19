Володимир Зеленський розкрив перші деталі розмови із Дональдом Трампом

Зеленський прокоментував телефонну розмову з Трампом, назвавши її «позитивною, змістовною та відвертою».

Фото: x.com/ZelenskyyUa

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що мав «позитивну, дуже змістовну та відверту розмову» з президентом США Дональдом Трампом.

За його словами, він почав із подяки президенту США за зусилля, спрямовані на досягнення перемир'я.

«Ми погодилися, що Україна та США мають продовжувати співпрацю задля справжнього завершення війни та встановлення тривалого миру. Ми віримо, що разом із Америкою, президентом Трампом і під американським лідерством стійкий мир може бути досягнутий уже цього року», — зазначив Глава держави.

Президент підтвердив, що Трамп поділився деталями розмови з Путіним.

«Президент Трамп поділився деталями своєї розмови з Путіним і ключовими питаннями, які обговорювалися. Одним із перших кроків до повного припинення війни може стати зупинка ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі. Я підтримав цей крок, і Україна підтвердила свою готовність до його реалізації», — зазначив Володимир Зеленський.

При цьому американська сторона запропонувала припинення вогню на лінії фронту, і Україна також прийняла цю пропозицію.

«Американська сторона також запропонувала безумовне припинення вогню на лінії фронту, і Україна погодилася на цю пропозицію. Ми продовжимо працювати над тим, щоб це відбулося. Ми вважаємо, що такі кроки необхідні для створення умов, за яких під час перемир'я можна буде підготувати всеосяжну мирну угоду», — вказав Президент.

За словами українського Президента, одним із перших кроків до повного припинення війни може стати припинення ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі.

«Я також повідомив про ситуацію на полі бою та про наслідки ударів РФ. Ми говорили про ситуацію в Курській області, питання звільнення військовополонених, повернення забраних військами РФ українських дітей. Також ми обговорили стан ППО України та можливості її посилення», — додав Зеленський.

Окрім цього, сторони доручили командам вирішити технічні питання, пов’язані з виконанням та розширенням режиму часткового припинення вогню.

Українська та американська команди найближчими днями зустрінуться в Саудівській Аравії, щоб продовжити координацію своїх кроків.

« Наші радники та представники отримали вказівку проводити цю роботу якомога швидше. Ми відзначили продуктивну роботу наших радників і представників—Рубіо, Волца, Келлога, Єрмака, Сибіги, Умерова та Паліси. На наступних зустрічах команди зможуть узгодити всі необхідні аспекти просування до стійкого миру та гарантій безпеки», — вказав Глава держави.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп 19 березня провели телефонну розмову. Трамп зазначив, що розмова «пройшла дуже добре».

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