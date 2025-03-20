Кандидаты в судьи, которые не смогли сдать экзамен, смогут попробовать еще раз в этом же году

Депутаты предлагают убрать ограничение, которое мешает кандидатам, в том числе в Антикорсуд, не сдавшим экзамен или не явившимся на него, повторно участвовать в конкурсах в течение одного года.

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 13114, которым предлагается убрать ограничение для кандидатов на должность судьи, не позволяющее им повторно сдать квалификационный экзамен в течение года, в котором они его не сдали или проигнорировали. Как отмечают депутаты, эти ограничения «кажутся необоснованными во время действия в Украине военного положения и при наличии большого количества судейских вакансий».

Речь идет об ограничениях, закрепленных в части 9 статьи 74 и части 3 статьи 84 Закона «О судоустройстве и статусе судей».

Они предусматривают следующее.

Кандидат на должность судьи, который не явился для сдачи квалификационного экзамена без уважительных причин, отказался от его сдачи или не сдал его, может быть допущен к сдаче такого экзамена повторно не ранее чем через один год.

Судья (кандидат на должность судьи) может обратиться в ВККС с заявлением о проведении его квалификационного оценивания не ранее чем через один год со дня принятия Комиссией решения по результатам последнего квалификационного оценивания, кроме случаев подачи судьей заявления о проведении оценивания для занятия вакантной должности судьи в суде другой инстанции или другой специализации.

Действие этих норм предлагают приостановить на время действия военного положения.

ВККС приветствовала этот законопроект и указала, что в ближайшее время объявит конкурс в ВАКС. Как отметили в Комиссии, этот проект «меняет подходы к ограничению участия в новых конкурсах предыдущих кандидатов, неуспешно сдавших экзамены, или судей, неуспешно или недостаточно успешно прошедших квалификационное оценивание».

Как писала «Судебно-юридическая газета», ВККС 19 марта утвердила рейтинг кандидатов на занятие вакантных должностей судей в Высшем антикоррупционном суде и список победителей конкурса. В него вошли двое судей – Татьяна Литвинко и Елена Чернова.

Конкурс на 15 вакантных должностей судей ВАКС и 10 вакантных должностей судей АП ВАКС Комиссия объявила 23 ноября 2023 года.

Всего к участию в конкурсных процедурах было допущено 100 кандидатов на должности судей ВАКС и 61 кандидат на должности судей АП ВАКС.

Однако наиболее проблемными для кандидатов стали тестирование на когнитивные способности и выполнение практического задания.

Проходной балл за этап выполнения практического задания во время конкурса в первую инстанцию ВАКС смогли набрать лишь 7 претендентов на пятнадцать должностей судей первой инстанции ВАКС из 25.

При этом набрать проходной балл за этап выполнения практического задания и преодолеть барьер в 75% от максимально возможного балла не смог ни один из 19 претендентов на должности судей АП ВАКС.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», этим же законопроектом 13114 Комитет по правовой политике предлагает отменить ограничения для определенных должностных лиц, в частности работников НАЗК, АРМА, таможенников и налоговиков, которые запрещают им претендовать на кресло судьи Высшего антикоррупционного суда.

Кроме того, предлагается предоставить ВККС полномочия самостоятельно определять проходной балл тестирования по истории украинской государственности и урегулировать временное ограничение общего доступа к судейским досье (досье кандидата на должность судьи), а также декларации родственных связей на период военного положения, если такие материалы содержат чувствительную информацию.

Автор: Наталя Мамченко

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