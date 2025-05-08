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Комітет знайшов спосіб пришвидшити прийняття закону про дозвіл кандидатам до ВАКС, які не склали іспит, подати документи повторно

15:12, 8 травня 2025
У Комітеті з правової політики підтвердили, що низка норм законопроекту 13114 щодо повторної участі кандидатів до ВАКС у конкурсі, який просила прийняти ВККС, але який Верховна Рада не змогла включити до порядку денного, «перекочували» до іншого проекту 12331-2.
Комітет знайшов спосіб пришвидшити прийняття закону про дозвіл кандидатам до ВАКС, які не склали іспит, подати документи повторно
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) в особі її голови Андрія Пасічника звернулася до голови парламентського Комітету з питань правової політики Дениса Маслова з листом, в якому просить пришвидшити прийняття законопроекту 13114, що дозволить взяти участь у новому конкурсі до Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати тим особам, які не склали іспит до ВАКС у попередньому конкурсі.

«Приймання документів для участі у конкурсі здійснюватиметься з 1.06.2025, а прийняття запропонованих змін істотно розширить коло потенційних учасників», зазначає у листі Андрій Пасічник.

Також він наголосив, що «затримки у проведенні конкурсу до Вищого антикорупційного суду (Апеляційної палати) унеможливлять виконання Плану Ukraine Facility».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», під час конкурсу до АП ВАКС до етапу співбесід не дійшов жоден з кандидатів, а переможницями конкурсу на посади суддів ВАКС стали лише дві його учасниці.

Новий конкурс на посади суддів АП ВАКС Комісія оголосила ще 23 січня 2025 року (документи можна подати з 1 по 30 червня), тоді як конкурс на посади суддів першої інстанції ВАКС досі перебуває «на паузі».

Втім, незважаючи на прохання ВККС, законопроект 13114 тричі не змогли включити до порядку денного парламенту – не вистачило голосів.

Тож, депутати-члени комітету вирішили піти іншим шляхом.

Так, Комітет 7 травня вирішив рекомендували ухвалити в цілому законопроект 12331-2, що стосується відрядження суддів.

«Але цікаво те, що до другого читання в нього додали більшість положень із законопроекту 13114 — того самого, який тричі не змогли включити до порядку денного. Тепер ці норми переїхали сюди. І вчергове голосувати окремо за включення «проваленого» проекту вже не доведеться», пояснив член Комітету Роман Бабій.

Серед важливих положень, які «перекочували» з законопроекту 13114 до законопроекту 12331-2, за його словами, такі:

  • суддівський екзамен з історії української державності (пороговий бал визначає ВККС);
  • можливість повторно подаватися на конкурс до ВАКС без річної паузи (на період війни + рік після);
  • скорочення «охолоджувального» періоду для колишніх правоохоронців, які хочуть стати суддями ВАКС (але не повне скасування, як це було в оригіналі №13114).

Нагадаємо, що мета законопроекту 12331-2 — тимчасово не обмежувати 2-ма роками термін відрядження суддів. Для апеляційних судів — до завершення триваючого конкурсу. Для місцевих — до завершення добору плюс 1 рік після.

Автор: Наталя Мамченко

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У Комітеті з правової політики підтвердили, що низка норм законопроекту 13114 щодо повторної участі кандидатів до ВАКС у конкурсі, який просила прийняти ВККС, але який Верховна Рада не змогла включити до порядку денного, «перекочували» до іншого проекту 12331-2.

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