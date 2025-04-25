Конкурс до Вищого антикорупційного суду по-новому – у ВККС розповіли, що очікує кандидатів на посади суддів

ВККС хоче, щоб новий конкурс до ВАКС та АП ВАКС став успішним, для цього вже спростили правила конкурсу.

Джерело фото: ВККС

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Голова Вищого антикорупційного суду Віра Михайленко, голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Андрій Пасічник та інші члени ВККС, 24 квітня 2025 року розповіли майбутнім кандидатам на посади суддів ВАКС та його Апеляційної палати, що їм очікувати під час нових конкурсів.

Як повідомив голова ВККС Андрій Пасічник, Комісія залишилася в цілому незадоволеною підсумками попереднього конкурсу на 15 вакантних посад суддів ВАКС та на 10 посад суддів АП ВАКС, який відбувався у 2023-2025 роках.

Нагадаємо, що під час конкурсу до АП ВАКС до етапу співбесід не дійшов жоден з кандидатів, а переможницями конкурсу на посади суддів ВАКС стали лише дві його учасниці.

Новий конкурс на посади суддів АП ВАКС Комісія оголосила ще 23 січня 2025 року (документи можна подати з 1 по 30 червня), тоді як конкурс на посади суддів першої інстанції ВАКС досі перебуває «на паузі».

«Попередній результат нас не задовольнив. Ми зробили аналіз допущених помилок і дійшли до певних висновків. Ми зрозуміли, де ми можемо покращити процедури конкурсу. Хочемо переконати вас взяти участь у новому конкурсі», - звернувся Андрій Пасічник до потенційних кандидатів.

Разом з тим, у ВККС додали, що новому конкурсу до ВАКС та АП ВАКС поки що бракує визначеності. Справа в тому, що наразі у Верховній Раді готується до розгляду законопроект № 13114, який передбачає, що участь у конкурсі зможуть взяти кандидати, які вже брали участь у попередньому конкурсі, хоча й невдало. Також пропонується дозволити брати участь у конкурсі діючим працівникам НАЗК, АРМА, податкової служби тощо.

В цілому, слід нагадати, що одразу ж після провалу конкурсу до ВАКС та АП ВАКС 2023-2025 років, у січні в Комісії повідомили, що новий конкурс до Антикорупційного суду буде проходити вже за іншими правилами, з урахуванням отриманого, хоча й не зовсім приємного, досвіду.

Як правильно подавати документи

Особливу увагу члени ВККС Руслан Мельник та Олег Коліуш зосередили на етапі подання документів для участі у конкурсі.

Справа у тому, що в 2024 році конкурс на посади суддів ВАКС та АП ВАКС «втратив» 32% кандидатів (77 осіб) тільки через неправильно оформлені документи або через банальні помилки.

Так, 22% від кількості вказаних кандидатів не змогли правильно зазначити звітний період у декларації доброчесності кандидата на посаду судді.

«Це найпростіший документ, але ми втратили велику кількість кандидатів тільки з причин його некоректного заповнення», - зазначив секретар Другої палати ВККС Руслан Мельник.

У ВККС нагадали, що кандидат на посаду судді, на відміну від вже діючих суддів, подає вказану декларацію за весь період свого життя, а не за один попередній рік.

До того ж декларація доброчесності кандидата на посаду судді подається лише після подання декларації родинних зв’язків.

Що стосується декларації родинних зв’язків, то кандидати повинні подавати відповідну декларацію за 5 повних попередніх років, а не лише за 1 рік.

За даними ВККС, 14% бажаючих стати суддями Антикорупційного суду чомусь не надали Комісії підтвердження про свій рівень володіння державною мовою, тобто не надіслали до Комісії відповідні сертифікати рівня С1 та С2.

А 10% кандидатів подали декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2022 рік, тоді як потрібно було подати за 2023 рік, тобто за повний рік, який передує конкурсу.

Окрема проблема – 58% кандидатів з числа тих, хто отримав відмову у допуску до конкурсу, не підтвердили вимогу п. 2 ст. 7 Закону «Про Вищий антикорупційний суд» (спеціальні вимоги до судді ВАКС). Тобто, вони не зазначили про те, що у них немає «професійних» перешкод для зайняття посади судді Антикорупційного суду, а саме, що вони не працювали напередодні конкурсу у правоохоронних органах, антикорупційних структурах тощо.

«Нам потрібна від вас офіційна заява, що на вас вказані обставини не поширюються. Це дуже проста заява», - повідомив Руслан Мельник.

Крім того, у ВККС нагадали, що такі документи як витяг про відсутність судимості та «психіатрична» довідка форми № 100-2/о, кандидати мають отримувати не раніше дати оголошення конкурсу.

В цілому, члени Комісії порадили потенційним кандидатам уважно ознайомитися з аналогічними роз’ясненнями, які ВККС вже раніше надала учасникам добору на 1800 вакантних посад суддів місцевих судів.

Особливості нового конкурсу до Антикорупційного суду

1. У ВККС нагадали, що усі документи від кандидатів на посади суддів ВАКС та АП ВАКС, як і раніше, приймаються виключно у електронному вигляді через кабінет суддівської кар’єри на сайті Комісії. При цьому подати документи можна буде лише один раз - виправлені документи надіслати вже буде неможливо, як і додати якійсь нові документи.

2. Тестові завдання для оцінки когнітивних здібностей (IQ-тест) будуть повністю нові, до того ж від іншого постачальника – ТОВ «ХГР Україна», яке раніше розробляло IQ-тести для НАЗК. У ВККС вважають, що нова база тестових завдань буде більш адаптованою для конкурсних процедур в судовій владі.

3. Кандидатам на посади суддів ВАКС та АП ВАКС доведеться складати додатковий іспит – тестування з історії української державності.

4. Практичні завдання зі спеціалізації Антикорупційного суду Комісія обіцяє суттєво переробити, а також переглянути свою методику перевірки практичних завдань.

5. Крім того, на відміну від конкурсу 2023-2025 років, претендентам на посади суддів Антикорупційного суду вже не доведеться долати 75% бар’єр від максимально можливої кількості балів за певні етапи кваліфікаційного іспиту. ВККС зможе самостійно визначати прохідний бал за етап тестування на когнітивні здібності та за тестування з історії української державності (хоча тут ще треба дочекатися змін до законодавства). Це дозволить більшої кількості кандидатів дістатися до етапу співбесід з членами ВККС та ГРМЕ.

6. У ВККС прагнуть домогтися, щоб хоча б деякі етапи кваліфікаційного іспиту відбувалися одночасно для всіх кандидатів. Наразі, нагадаємо, кандидати на посади суддів складають кваліфікаційний іспит виключно по групах у різні дні.

7. Комісія розглядає можливість оприлюднення практичних завдань, які виконають кандидати на посади суддів ВАКС та АП ВАКС, щоб уникнути претензій щодо якості перевірки завдань. Є два варіанти – оприлюднення взагалі усіх практичних завдань або лише найкращого та найгіршого завдання, відповідно до набраних балів. Втім, як зазначив член ВККС Олег Коліуш, в цьому питанні багато чого буде залежати від самих кандидатів, адже Комісії буде потрібна їх згода на таке оприлюднення.

8. Практика «паралельної перевірки» практичних завдань додатковими сторонніми експертами, як це було під час попереднього конкурсу до ВАКС та АП ВАКС, скоріш за все, буде збережена. В Комісії вважають такий підхід корисним з точки зору перевірки коректності балів, виставлених членами екзаменаційної колегії ВККС (такий собі додатковий «контроль якості»).

9. Строк подання документів у конкурсі на посади суддів АП ВАКС може бути продовжено (як в перспективі і для кандидатів на посади суддів першої інстанції ВАКС). Це пов’язано з законопроектом № 13114, який суттєво коригує умови конкурсу до Антикорупційного суду та готується до розгляду у сесійній залі парламенту.

10. За попередніми розрахунками ВККС, кваліфікаційний іспит у межах конкурсу на посади суддів ВАКС та АП ВАКС розпочнеться у вересні 2025 року. Це, скоріш за все, будуть тестування на когнітивні здібності та тестування з історії української державності.

Автор В’ячеслав Хрипун

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