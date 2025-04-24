В метро Києва пасажир потрапив під поїзд — як наразі працює «червона» лінія

Станція «Хрещатик» та пересадочний вузол «Хрещатик» - «Майдан Незалежності» наразі зачинені.

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У Києві тимчасово закрили на вхід центральні станції метро «Хрещатик». Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

«На станції «Хрещатик» пасажир потрапив під поїзд. На місце події викликано всіх необхідних фахівців. Обставини інциденту зʼясовують правоохоронні органи», - повідомили в КМДА.

Згодом там повідомили про зміни в роботі «червоної» лінії метро:

- Пересадочний вузол «Театральна» – «Золоті ворота» працює у звичайному режимі.

- Додатково організовано човниковий рух поїздів між станціям «Вокзальна» – «Театральна».

«Нагадаємо, поїзди курсують між станціями «Арсенальна» – «Лісова» та між станціям «Академмістечко» – «Вокзальна».

Станція «Хрещатик» та пересадочний вузол «Хрещатик» - «Майдан Незалежності» залишаються зачиненими», - сказано у повідомленні.

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