В киевском метро пассажир попал под поезд — как сейчас работает «красная» линия

Станция «Крещатик» и пересадочный узел «Крещатик» – «Майдан Незалежности» в настоящее время закрыты.

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В Киеве временно закрыли на вход центральную станцию метро «Крещатик». Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

«На станции «Крещатик» пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны все необходимые специалисты. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы», — сообщили в КГГА.

Позже там сообщили об изменениях в работе «красной» линии метро:

Пересадочный узел «Театральная» – «Золотые ворота» работает в обычном режиме.

Дополнительно организовано челночное движение поездов между станциями «Вокзальная» – «Театральная».

«Напоминаем, поезда курсируют между станциями «Арсенальная» – «Лесная» и между станциями «Академгородок» – «Вокзальная».

Станция «Крещатик» и пересадочный узел «Крещатик» – «Майдан Независимости» остаются закрытыми», — говорится в сообщении.

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