ВАКС взяв під варту ексголову ДФС Романа Насірова та збільшив розмір застави

Суд змінив обвинуваченому запобіжний захід у вигляді застави на тримання під вартою з альтернативою внесення 40 млн грн застави.

Фото: cntime.cn.ua

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У четвер, 24 квітня, колегія суддів ВАКС частково задовольнила клопотання прокурора САП та змінила запобіжний захід колишньому голові Державної фіскальної служби України, обвинуваченому у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Про це повідомила пресслужба САП.

У відомстві не називають прізвище, але, за даними ЗМІ, мова йде про Романа Насірова.

Так, суд змінив обвинуваченому запобіжний захід у вигляді застави на тримання під вартою з альтернативою внесення 40 млн грн застави. Таким чином, розмір застави був збільшений на 13 млн грн.

Суд ухвалив взяти його під варту в залі суду.

Раніше повідомлялося, що Роман Насіров добровільно мобілізувався до ЗСУ. Проте згодом стало відомо, що наказ про мобілізацію Насірова скасували.

Нагадаємо, дії колишнього очільника ДФС кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України. У межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2015 – 2016 років очільник ДФС України одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн грн неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд грн.

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