САП клопоче перед судом про обрання ексголові ДФС Насірову тримання під вартою

Прокурор САП буде вимагати обрання Насірову тримання під вартою замість особистого зобов'язання.

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Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направив до суду клопотання про зміну запобіжного заходу колишньому голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову,обвинуваченому у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Як повідомляє САП, прокурор наполягає на зміні запобіжного заходу на більш суворий, а саме тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 75 млн грн.

Раніше повідомлялося, що Роман Насіров добровільно мобілізувався до ЗСУ на етапі судових дебатів.

Проте згодом стало відомо, що наказ про мобілізацію Насірова скасували.

Наразі справа Насірова перебуває на стадії судових дебатів і наближається до вироку.

Нагадаємо, дії колишнього очільника ДФС кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України. У межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2015 – 2016 років очільник ДФС України одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн грн неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд грн.

Днями Вищий антикорупційний суд продовжив екскерівнику Державної фіскальної служби Роману Насірову запобіжний захід у вигляді зобов'язання до 10 червня.

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