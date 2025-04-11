Практика судів
  1. В Україні

САП клопоче перед судом про обрання ексголові ДФС Насірову тримання під вартою

13:09, 11 квітня 2025
Прокурор САП буде вимагати обрання Насірову тримання під вартою замість особистого зобов'язання.
САП клопоче перед судом про обрання ексголові ДФС Насірову тримання під вартою
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направив до суду клопотання про зміну запобіжного заходу колишньому голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову,обвинуваченому у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Як повідомляє САП, прокурор наполягає на зміні запобіжного заходу на більш суворий, а саме тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 75 млн грн.

Раніше повідомлялося, що Роман Насіров добровільно мобілізувався до ЗСУ на етапі судових дебатів.

Проте згодом стало відомо, що наказ про мобілізацію Насірова скасували.

Наразі справа Насірова перебуває на стадії судових дебатів і наближається до вироку.

Нагадаємо, дії колишнього очільника ДФС кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України. У межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2015 – 2016 років очільник ДФС України одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн грн неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд грн.

Днями Вищий антикорупційний суд продовжив екскерівнику Державної фіскальної служби Роману Насірову запобіжний захід у вигляді зобов'язання до 10 червня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

САП Роман Насіров

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Голосування на виборах через Дію є нереалістичним через технологічні ризики – Руслан Стефанчук

«На жаль, через те, що сьогодні відбувається в технологічному просторі, зокрема обхід найсучасніших способів захисту за допомогою deep fake, це зараз нереалістично», зазначив Руслан Стефанчук.

Верховна Рада може повернутися до розгляду законопроекту Зеленського про скорочення кількості народних депутатів з 450 до 300

Руслан Стефанчук розповів, що парламент може повернутися до розгляду законопроекту, ініційованого Володимиром Зеленським, стосовно скорочення кількості народних обранців до 300, бо в Україні зменшилася кількість населення.

Руслан Стефанчук пояснив, чи готуються зміни до законодавства щодо проведення поствоєнних виборів

«Унікальність ситуації у тому, що ті вибори, які будуть в Україні після завершення воєнного стану, не підпадають під жодну кваліфікацію, яка є у Конституції – а у нас передбачені чергові або позачергові вибори. Це ж так звані «постчергові», тобто поствоєнні вибори, і для їх проведення потрібен буде окремий законодавчий акт» – Руслан Стефанчук.

Депутати за участі Міноборони обговорили законопроект про обмеження інформації в публічних реєстрах і дійшли висновку, що обмеження має стосуватися усіх

Отримання повної інформації по всім субʼєктам пропонується залишити у паперовій формі, коли ідентифікується заявник і держава знає хто запитує інформацію – Ігор Фріс.

Мінцифри увійде до складу сектору безпеки і оборони – комітет рекомендував прийняти законопроект Кабміну

Мінцифри пропонується включити до складу сектору безпеки і оборони, однак ГНЕУ ВР зауважило, що у Міноборони вже працюють підрозділи, відповідальні за впровадження та розвиток новітніх технологій.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Геннадій Войтов
    Геннадій Войтов
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Ігор Міхасішин
    Ігор Міхасішин
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Світлана Гордійчук
    Світлана Гордійчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Петро Філюк
    Петро Філюк
    суддя Конституційного Суду України
  • Андрій Федусик
    Андрій Федусик
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду