САП ходатайствует перед судом об избрании экс-главе ДФС Насирову содержания под стражей

Прокурор САП потребует избрания Насирова содержания под стражей вместо личного обязательства.

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Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры направил в суд ходатайство об изменении меры пресечения бывшему главе Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову, обвиняемому в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия.

Как сообщает САП, прокурор настаивает на изменении меры пресечения на более строгий, а именно содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 75 млн грн.

Ранее сообщалось, что Роман Насиров добровольно мобилизовался в ВСУ на этапе судебных дебатов.

Однако впоследствии стало известно, что приказ о мобилизации Насирова был отменен.

Дело Насирова находится на стадии судебных дебатов и приближается к приговору.

Напомним, действия бывшего главы ГФС Украины квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины. В рамках досудебного расследования установлено, что в течение 2015 – 2016 годов глава ГФС Украины получил в свою пользу и в пользу третьих лиц свыше 722 млн грн неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере свыше 3,2 млрд грн.

На днях Высший антикоррупционный суд продлил экс-руководителю Государственной фискальной службы Роману Насирову меру пресечения в виде обязательства до 10 июня.

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